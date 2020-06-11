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18:59 (мск), источник: Vesti.kz

Импорт из ЕАЭС. Кто может стать открытием КПЛ-2020 среди иностранцев

Перед паузой в чемпионате Казахстана состоялось лишь два тура, из-за чего многие новички не успели проявить себя и адаптироваться. Возобновление сезона позволит нам на более длительном отрезке оценить трансферы клубов. Перед рестартом КПЛ корреспондент Vesti.kz собрал пятерку иностранных футболистов, которые готовы покорить премьер-лигу. Интересно, что все они представляют страны ЕАЭС.

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Петрос Аветисян, «Тобол», полузащитник, 24 года

Один из самых многообещающих трансферов зимнего межсезонья. Аветисян высоко котировался на родине и мог уехать из Армении еще пару лет назад, но на тот момент его клуб «Пюник» не отпустил игрока в украинскую «Зарю».

Полузащитник был капитаном молодежной сборной Армении, а с 2019 года регулярно вызывается во взрослую команду. У «Тобола» отличная атакующая линия в лице Нургалиева, Муртазаева и Мужикова, но почти нет сомнений, что Аветисян не затеряется в этой компании.

Кирилл Колесниченко, «Кайрат», полузащитник, 20 лет

Школа «Чертаново», просмотр в ЦСКА, попадание в 60 самых перспективных молодых игроков по версии The Guardian и очень светлый ум (судя по интервью) — таково резюме 20-летнего новичка «Кайрата». Среди огромного количества российских игроков, переехавших в Казахстан минувшей зимой, Колесниченко явно выделяется своим возрастом. Это переход не на один-два года под закат карьеры, это вклад в будущее. Будет крайне интересно посмотреть на прогресс молодого россиянина в условиях «Кайрата» и чемпионата Казахстана.

Гулжигит Алыкулов, «Кайрат», полузащитник, 19 лет

Новая звезда сборной Кыргызстана поражал всех дриблингом в Беларуси и амбициями играть в Европе. Пока до запада юркий вингер не добрался, но стартовую площадку для роста выбрал неплохую. Алыкулов может взять на себя часть функций ушедшего Исламхана, но лишь часть, поскольку это разные игроки. Кыргызстанец уже эпизодически показывал то, чем он так приглянулся «Кайрату». Взрывной дриблинг Алыкулова оценил даже король этого скилла и бывший лидер алматинского клуба Андрей Аршавин.

Мирослав Лобанцев, «Кызыл-Жар СК», вратарь, 25 лет

Когда-то в него поверил Славен Билич, а Фабио Капелло включал в расширенный список сборной России. Лобанцев неплохо начал в родном «Локомотиве», но вытеснить Гильерме не сумел. Несколько не самых успешных аренд привели его в Казахстан. По меркам вратаря россиянин еще молод (25 лет) и вполне способен перезапустить карьеру. Вы скажите, что в скромной казахстанской команде ему это будет сделать сложно? Да, но с другой стороны, у него будет много работы, а значит достаточно возможностей проявить себя.

Макс Эбонг, «Астана», полузащитник, 20 лет

Современный полузащитник с белорусским паспортом и камерунскими корнями здорово проявил себя в солигорском «Шахтере» и принял предложение «Астаны». Эбонг может составить интересный дуэт в центре поля вместе со своим соотечественником Иваном Маевским.

Как и в случае с молодыми новичками «Кайрата», Эбонг это скорее капиталовложение не для результата здесь и сейчас, а на годы вперед. Контракт хавбека со столичным клубом рассчитан до 2023 года. У белоруса определенно есть шанс повторить успех других некогда молодых легионеров «Астаны», которые вскоре перебрались в солидные европейские чемпионаты.

Напомним, чемпионат Казахстана приостановлен с 16 марта после двух полных туров, возобновление сезона запланировано на 1 июля. На данный момент в турнире лидирует «Астана», у которой семь очков, по шесть баллов набрали «Кайрат» и «Кайсар». По четыре очка у «Тобола», «Жетысу» и «Ордабасы».

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