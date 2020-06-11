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18:55 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Исследование: клубы АПЛ потратили на зарплаты €3,58 миллиарда за сезон

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Суммарные расходы на зарплаты в клубах английской футбольной премьер-лиги в прошедшем сезоне достигли 3,579 миллиарда евро, свидетельствуют результаты исследования, проведенного и опубликованного аудиторской и консалтинговой компанией Deloitte.

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Источник: AFP 2020

Отмечается, что этот показатель вырос на 11% по сравнению с сезоном-2017/18. При этом выручка клубов премьер-лиги увеличилась с 5,440 до 5,851 миллиарда евро.

В исследовании отмечается, что в связи с пандемией коронавируса суммарная выручка может снизиться с 5,157 до 4,300 миллиарда фунтов в сезоне-2019/2020.

В высшей лиге Испании расходы на зарплаты выросли с 2,031 до 2,093 миллиарда евро, выручка — с 3,073 до 3,375 миллиарда, в немецкой бундеслиге — с 1,674 до 1,798 и с 3,168 до 3,345 соответственно.

Общий объем футбольного рынка в Европе, по оценкам Deloitte, увеличился с 28,4 до 28,9 миллиарда евро по итогам сезона-2018/19, при этом доля пяти ведущих лиг выросла с 15,6 до 17 миллиардов.

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