Исследование: клубы АПЛ потратили на зарплаты €3,58 миллиарда за сезон
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Суммарные расходы на зарплаты в клубах английской футбольной
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Суммарные расходы на зарплаты в клубах английской футбольной
Отмечается, что этот показатель вырос на 11% по сравнению с сезоном-2017/18. При этом выручка клубов
В высшей лиге Испании расходы на зарплаты выросли с 2,031 до 2,093 миллиарда евро, выручка — с 3,073 до 3,375 миллиарда, в немецкой бундеслиге — с 1,674 до 1,798 и с 3,168 до 3,345 соответственно.
Общий объем футбольного рынка в Европе, по оценкам Deloitte, увеличился с 28,4 до 28,9 миллиарда евро по итогам сезона-2018/19, при этом доля пяти ведущих лиг выросла с 15,6 до 17 миллиардов.