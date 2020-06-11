Исследование: клубы АПЛ потратили на зарплаты €3,58 миллиарда за сезон

Источник: AFP 2020

Отмечается, что этот показатель вырос на 11% по сравнению с сезоном-2017/18. При этом выручка клубов премьер-лиги увеличилась с 5,440 до 5,851 миллиарда евро.

В исследовании отмечается, что в связи с пандемией коронавируса суммарная выручка может снизиться с 5,157 до 4,300 миллиарда фунтов в сезоне-2019/2020.

В высшей лиге Испании расходы на зарплаты выросли с 2,031 до 2,093 миллиарда евро, выручка — с 3,073 до 3,375 миллиарда, в немецкой бундеслиге — с 1,674 до 1,798 и с 3,168 до 3,345 соответственно.