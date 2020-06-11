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19:08 (мск), источник: Газета.Ру

Игрок «Барселоны» отстранен от тренировки за нарушение протокола

Защитник «Барселоны» Нелсон Семеду пропустил тренировку по решению Ла Лиги, сообщается на официальной странице клуба в Twitter.

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Источник: AP 2020

Ранее футболист принял участие в вечеринке, на которой было 19 человек. Португальский игрок нарушил правительственный протокол, согласно которому запрещены собрания групп больше 15 человек, а также игнорировал правила социального дистанцирования.

Отмечается, что участники вечеринки также не носили маски.

Во время загрузки произошла ошибка.

Теперь Семеду необходимо пройти тестирование на коронавирус. Если результат будет отрицательным, ему разрешат участвовать в следующем тренировочном занятии.

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