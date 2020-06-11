Игрок «Барселоны» отстранен от тренировки за нарушение протокола
Защитник «Барселоны» Нелсон Семеду пропустил тренировку по решению Ла Лиги, сообщается на официальной странице клуба в Twitter.
Защитник «Барселоны» Нелсон Семеду пропустил тренировку по решению Ла Лиги, сообщается на официальной странице клуба в Twitter.
Ранее футболист принял участие в вечеринке, на которой было 19 человек. Португальский игрок нарушил правительственный протокол, согласно которому запрещены собрания групп больше 15 человек, а также игнорировал правила социального дистанцирования.
Отмечается, что участники вечеринки также не носили маски.
Теперь Семеду необходимо пройти тестирование на коронавирус. Если результат будет отрицательным, ему разрешат участвовать в следующем тренировочном занятии.