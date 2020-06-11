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19:02 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» упустил победу с 2:0 в товарищеском матче перед возобновлением КПЛ

Алматинский «Кайрат» провел второй товарищеский матч перед возобновлением чемпионата Казахстана по футболу, сообщает официальный сайт клуба.

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Команда Алексея Шпилевского сыграла вничью с «Таразом» — 2:2. Голы Данияра Усенова на второй минуте и Султанбека Астанова на 45-й позволили «Кайрату» повести со счетом 2:0, но «Тараз» ответил мячами cерба Горана Бркича на 69-й и Абзала Таубая на 78-й.

Товарищеский матч прошел в академии «Кайрата». Команды провели три тайма по 30 минут.

Состав «Кайрата»: Никита Пивкин, Камо Оганесян (Александр Бовкун 60), Александр Широбоков, Равиль Ибрагимов, Сергей Кейлер (капитан), Адам Адахаджиев, Кирилл Колесниченко, Султанбек Астанов, Гулжигит Алыкулов (Андрей Ульшин 40), Данияр Усенов, Еркебулан Тунгышбаев.

Отметим, что «Кайрат» встречался с «Таразом» в первом туре КПЛ и победил со счетом 2:1 на своем поле.

5 июня «Кайрат» сыграл вничью с «Шахтером» в товарищеском матче — 1:1. Чемпионат возобновится 1 июля.

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