«Кайрат» упустил победу с 2:0 в товарищеском матче перед возобновлением КПЛ

Команда Алексея Шпилевского сыграла вничью с «Таразом» — 2:2. Голы Данияра Усенова на второй минуте и Султанбека Астанова на 45-й позволили «Кайрату» повести со счетом 2:0, но «Тараз» ответил мячами cерба Горана Бркича на 69-й и Абзала Таубая на 78-й.