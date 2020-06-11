«Аякс» представил необычную гостевую форму на следующий сезон
«Аякс» в своём официальном «инстаграме» опубликовал фотографии футболистов в новой гостевой форме, в которой команда будет выступать в следующем сезоне.
«Аякс» в своём официальном «инстаграме» опубликовал фотографии футболистов в новой гостевой форме, в которой команда будет выступать в следующем сезоне.
Футболка выполнена в необычном стиле с узором в голубых тонах. При этом эмблема клуба — красная, а шорты — синие. Техническим спонсором амстердамцев является немецкая фирма adidas.
Напомним, в апреле Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) принял решение досрочно завершить нынешний розыгрыш Эредивизии. Чемпион первенства не будет определён. Команды, находящиеся в зоне вылета, сохранят прописку в турнире.
При этом «Аякс» на момент приостановки сезона