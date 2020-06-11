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22:29 (мск), источник: БЕЛТА

Украинский защитник Андрей Бацула пополнил ряды ФК «Динамо-Минск»

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украинский защитник Андрей Бацула пополнил состав ФК «Динамо-Минск», сообщает корреспондент БЕЛТА.

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28-летний украинец перешел в минское «Динамо» из бельгийского «Кортрейка» на правах годичной аренды. До этого Андрей Бацула играл в украинских клубах «Кремень» (Кременчуг), кировоградской «Звезде» и «Александрии», после чего в 2018 году перебрался в «Кортрейк».

Вчера контракт с минским «Динамо» подписал 31-летний российский голкипер Евгений Помазан.

Российский голкипер Евгений Помазан пополнил ряды минского «Динамо"31-летний новобранец динамовского клуба — воспитанник академии краснодарской «Кубани». За годы профессиональной карьеры Евгений Помазан выступал также в московском ЦСКА, «Урале» из Екатеринбурга, «Анжи» из Махачкалы, «Спартаке» из Нальчика.

После 12 туров чемпионата Беларуси минское «Динамо» занимает 8-е место, набрав 16 очков. Следующий матч динамовцы проведут 13 июня на своей арене против мозырской «Славии», которая находится на 10-й позиции в турнирной таблице, имея 15 зачетных баллов.

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