Украинский защитник Андрей Бацула пополнил ряды ФК «Динамо-Минск»

28-летний украинец перешел в минское «Динамо» из бельгийского «Кортрейка» на правах годичной аренды. До этого Андрей Бацула играл в украинских клубах «Кремень» (Кременчуг), кировоградской «Звезде» и «Александрии», после чего в 2018 году перебрался в «Кортрейк».

Вчера контракт с минским «Динамо» подписал 31-летний российский голкипер Евгений Помазан.

Российский голкипер Евгений Помазан пополнил ряды минского «Динамо"31-летний новобранец динамовского клуба — воспитанник академии краснодарской «Кубани». За годы профессиональной карьеры Евгений Помазан выступал также в московском ЦСКА, «Урале» из Екатеринбурга, «Анжи» из Махачкалы, «Спартаке» из Нальчика.