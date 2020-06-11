Стало известно, когда Исламхан вернется в «Аль-Айн»

С 20 июня «Аль-Айн» будет собирать игроков и проводить медицинский осмотр. 1 июля команда начнет подготовительный сбор к рестарту чемпионата ОАЭ в Абу-Даби. Тренер «Аль-Айна» Педро Эмануэль уже выразил желание продлить контракт с Исламханом и хочет, чтобы он помог команде выиграть чемпионат и Кубок страны.

Ранее агент игрока Марат Арчегов отмечал, что у казахстанского полузащитника действительно есть вариант продлить контракт с арабским клубом, но также им интересуются клубы из России и команда итальянской Серии А.