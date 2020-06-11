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22:34 (мск), источник: Vesti.kz

Стало известно, когда Исламхан вернется в «Аль-Айн»

Капитан сборной Казахстана Бауыржан Исламхан на следующей неделе должен отправиться в ОАЭ в расположение своего клуба «Аль-Айн», сообщает корреспондент Vesti.kz. Его контракт с командой действует до 30 июня.

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С 20 июня «Аль-Айн» будет собирать игроков и проводить медицинский осмотр. 1 июля команда начнет подготовительный сбор к рестарту чемпионата ОАЭ в Абу-Даби. Тренер «Аль-Айна» Педро Эмануэль уже выразил желание продлить контракт с Исламханом и хочет, чтобы он помог команде выиграть чемпионат и Кубок страны.

Ранее агент игрока Марат Арчегов отмечал, что у казахстанского полузащитника действительно есть вариант продлить контракт с арабским клубом, но также им интересуются клубы из России и команда итальянской Серии А.

Напомним, что Исламхан провел за «Аль-Айн» десять матчей, в которых забил один гол и отдал три ассиста.

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