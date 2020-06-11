Текущие события
Футбол. Зарубежный
перерыв
Севилья
Бетис
00
Футбол. Зарубежный
12.06
Гранада
Хетафе
Футбол. Зарубежный
12.06
Хоффенхайм
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
12.06
Валенсия
Леванте
Футбол. Зарубежный
13.06
Эспаньол
Алавес
Футбол. Зарубежный
13.06
Вольфсбург
Фрайбург
Все события
Фоторепортажи
26Златан Ибрагимович всех цветов и оттенков
17Черный день российского футбола
22:55 (мск), источник: Sport24

«У меня все хорошо в клубе. Буду бороться за место в основе». Кариус напугал болельщиков «Ливерпуля»

Интервью, от которого немного страшно.

Наверх
Источник: AP 2020

Возможно, вы пропустили главную трансферную новость этого лета. Лорис Кариус — снова голкипер «Ливерпуля». Вратарь расторг арендное соглашение с «Бешикташем» и вернулся в Англию. Возвращение легенды.

«Бешикташ» не платил ему зарплату и задолжал аж 1,6 миллиона евро. Немцу предлагали выплатить деньги постепенно, но в итоге Лорис получил 460 тысяч евро и сам разорвал арендное соглашение.

«Привет всем, сегодня я расторг контракт с «Бешикташем». Обидно, что все так вышло, но вы должны знать — я испробовал все, чтобы разрешить эту ситуацию. Я был очень терпеливым в течение нескольких месяцев и постоянно говорил с руководством. То же самое было и в прошлом году.

Во время загрузки произошла ошибка.

К сожалению, руководство не пыталось решить проблему и даже отказалось от моей помощи. Хочу, чтобы вы знали: я действительно наслаждался игрой за этот клуб, любил его. «Бешикташ» может гордиться своими страстными фанатами, всегда отлично поддерживающими команду. Вы мне помогали, я буду помнить о вас только хорошее. «Бешикташ» — чемпион, — написал Кариус в инстаграме.

С тех пор Лорис вообще был довольно активен в медийном плане. Раздавал интервью, вспоминал «тот самый финал ЛЧ», где подарил «Реалу» трофей, выкладывал фотки в инстаграм. Все, как полагается модному, современному человеку. И известному футболисту.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Если читать каждое сообщение в интернете, ты не сможешь спать двое суток. Просто сумасшествие, что позволяют себе люди под прикрытием анонимности. Они оскорбляют других, дискриминируют их и становятся расистами», — так Лорис говорил о своих хейтерах, которые после поражения «Ливерпуля» угрожали ему чуть ли не убийством.

Но сейчас Кариус — снова игрок мерсисайдского клуба. «Ливерпуль» же не продавал его — лишь отдавал в аренду. Она закончилась — и началась новая глава Лориса в «Ливерпуле»? Вряд ли фанаты клуба от этого в восторге. Но пока все так и есть.

Во время загрузки произошла ошибка.

Да, Кариуса постоянно сватают в другие клубы — «Герту», «Вест Хэм», «Кристал Пэлас». Говорят, «Ливерпуль» готов продать Лориса за смешные деньги — 3 миллиона евро. До финала ЛЧ Кариус оценивался, если что, в 15 млн.

Но его контракт с «Ливерпулем» действует еще два года. И, кажется, сам Кариус не спешит снова уходить в аренду. «Я очень хочу играть в футбол. И точно не хочу покидать «Ливерпуль», чтобы и в клубе похуже быть вторым номером. Другое дело, что я в принципе расслаблен. И не собираюсь никуда уходить.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сейчас мне надо надавить на газ — в смысле выкладываться на все 100 в «Ливерпуле». Показать себя на тренировках. В Англии второй голкипер всегда получает шансы. Я в лучшем клубе на земле, буду играть за титулы, с партнерами высочайшего класса. Что еще нужно? У меня все хорошо в клубе. Буду бороться за место в основе.

Звучит почти как угроза.

Трансферная стоимость Кариуса сейчас — 3 миллиона евро. Когда он приходил в «Ливерпуль» в 2016-м, красные заплатили «Майнцу» за Лориса 7.

Во время загрузки произошла ошибка.

А вот за Алиссона «Ливерпуль» выложил аж 62 миллиона. И не пожалел — бразилец стал в английском клубе одним из лучших голкиперов мира. Главное, Алиссон заставил забыть фанатов, какую дичь порой творил в воротах Кариус.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Ливерпуль» возобновляет сезон уже совсем скоро. 21 июня в АПЛ мерсисайдское дерби — команда Клоппа «приедет» в гости к «Эвертону».

Читайте также
Ливерпуль
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Рита Дакота выругалась, комментируя обнаженное фото дочери Кафельникова
Грудастая горячая красотка ушла из спорта в порнобизнес
Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 11 июня
Бразильский полузащитник ПАОКа оформляет российское гражданство
Безнадега: 15 лет назад Майк Тайсон ушел с позором
Геннадий Орлов считает, что Вагнер Лав не вернется в ЦСКА
Суд признал законным взыскание с «Ростова» 154 миллионов рублей
Двоюродный брат Хабиба дебютирует в UFC на «Бойцовском острове»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь