«У меня все хорошо в клубе. Буду бороться за место в основе». Кариус напугал болельщиков «Ливерпуля»
Интервью, от которого немного страшно.
Интервью, от которого немного страшно.
Возможно, вы пропустили главную трансферную новость этого лета. Лорис Кариус — снова голкипер «Ливерпуля». Вратарь расторг арендное соглашение с «Бешикташем» и вернулся в Англию. Возвращение легенды.
«Бешикташ» не платил ему зарплату и задолжал аж 1,6 миллиона евро. Немцу предлагали выплатить деньги постепенно, но в итоге Лорис получил 460 тысяч евро и сам разорвал арендное соглашение.
«Привет всем, сегодня я расторг контракт с «Бешикташем». Обидно, что все так вышло, но вы должны знать — я испробовал все, чтобы разрешить эту ситуацию. Я был очень терпеливым в течение нескольких месяцев и постоянно говорил с руководством. То же самое было и в прошлом году.
К сожалению, руководство не пыталось решить проблему и даже отказалось от моей помощи. Хочу, чтобы вы знали: я действительно наслаждался игрой за этот клуб, любил его. «Бешикташ» может гордиться своими страстными фанатами, всегда отлично поддерживающими команду. Вы мне помогали, я буду помнить о вас только хорошее. «Бешикташ» — чемпион, — написал Кариус в инстаграме.
С тех пор Лорис вообще был довольно активен в медийном плане. Раздавал интервью, вспоминал «тот самый финал ЛЧ», где подарил «Реалу» трофей, выкладывал фотки в инстаграм. Все, как полагается модному, современному человеку. И известному футболисту.
«Если читать каждое сообщение в интернете, ты не сможешь спать двое суток. Просто сумасшествие, что позволяют себе люди под прикрытием анонимности. Они оскорбляют других, дискриминируют их и становятся расистами», — так Лорис говорил о своих хейтерах, которые после поражения «Ливерпуля» угрожали ему чуть ли не убийством.
Но сейчас Кариус — снова игрок мерсисайдского клуба. «Ливерпуль» же не продавал его — лишь отдавал в аренду. Она закончилась — и началась новая глава Лориса в «Ливерпуле»? Вряд ли фанаты клуба от этого в восторге. Но пока все так и есть.
Да, Кариуса постоянно сватают в другие клубы — «Герту», «Вест Хэм», «Кристал Пэлас». Говорят, «Ливерпуль» готов продать Лориса за смешные деньги — 3 миллиона евро. До финала ЛЧ Кариус оценивался, если что, в 15 млн.
Но его контракт с «Ливерпулем» действует еще два года. И, кажется, сам Кариус не спешит снова уходить в аренду. «Я очень хочу играть в футбол. И точно не хочу покидать «Ливерпуль», чтобы и в клубе похуже быть вторым номером. Другое дело, что я в принципе расслаблен. И не собираюсь никуда уходить.
Сейчас мне надо надавить на газ — в смысле выкладываться на все 100 в «Ливерпуле». Показать себя на тренировках. В Англии второй голкипер всегда получает шансы. Я в лучшем клубе на земле, буду играть за титулы, с партнерами высочайшего класса. Что еще нужно? У меня все хорошо в клубе. Буду бороться за место в основе.
Звучит почти как угроза.
Трансферная стоимость Кариуса сейчас — 3 миллиона евро. Когда он приходил в «Ливерпуль» в 2016-м, красные заплатили «Майнцу» за Лориса 7.
А вот за Алиссона «Ливерпуль» выложил аж 62 миллиона. И не пожалел — бразилец стал в английском клубе одним из лучших голкиперов мира. Главное, Алиссон заставил забыть фанатов, какую дичь порой творил в воротах Кариус.
«Ливерпуль» возобновляет сезон уже совсем скоро. 21 июня в АПЛ мерсисайдское дерби — команда Клоппа «приедет» в гости к «Эвертону».