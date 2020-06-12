Глава Ла Лиги пригрозил закрыть футболистов на базах

Источник: AFP 2020

Ранее «Барселона» сообщила, что защитник Нелсон Семеду не тренировался в четверг в соответствии с установленным Ла Лигой протоколом. По данным СМИ, Семеду ранее нарушил запрет и принял участие в мероприятии, на котором было более 20 человек. Также сообщалось о нарушении правил со стороны четырех игроков «Севильи».

«Если игроки продолжат нарушать правила, нам придется рассмотреть вопрос об обязательных тренировочных лагерях, — приводит Рейтер слова Тебаса. — Мы надеемся, что до этого не дойдет, но если люди продолжат ходить на барбекю и вечеринки, мы вынуждены будем пойти на это».

«Мы хотели сделать это несколько недель назад, но увидели, что игроки соблюдают протоколы. Но если мы увидим, что три или четыре игрока из каждого клуба не подчиняются этим правилам, у нас не будет другого варианта», — добавил он.