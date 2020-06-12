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00:29 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Глава Ла Лиги пригрозил закрыть футболистов на базах

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас предупредил о возможном ужесточении тренировочного режима для футболистов, если нарушения медицинских протоколов не прекратятся.

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Источник: AFP 2020

Ранее «Барселона» сообщила, что защитник Нелсон Семеду не тренировался в четверг в соответствии с установленным Ла Лигой протоколом. По данным СМИ, Семеду ранее нарушил запрет и принял участие в мероприятии, на котором было более 20 человек. Также сообщалось о нарушении правил со стороны четырех игроков «Севильи».

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«Если игроки продолжат нарушать правила, нам придется рассмотреть вопрос об обязательных тренировочных лагерях, — приводит Рейтер слова Тебаса. — Мы надеемся, что до этого не дойдет, но если люди продолжат ходить на барбекю и вечеринки, мы вынуждены будем пойти на это».

«Мы хотели сделать это несколько недель назад, но увидели, что игроки соблюдают протоколы. Но если мы увидим, что три или четыре игрока из каждого клуба не подчиняются этим правилам, у нас не будет другого варианта», — добавил он.

Чемпионат Испании по футболу, прерванный из-за эпидемии коронавируса в середине марта, возобновится в четверг с игры между «Севильей» и «Бетисом» на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в андалусской столице.

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