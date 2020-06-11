«Севилья» — «Бетис»: составы команд на первый матч ла лиги после карантина
Стали известны составы «Севильи» и «Бетиса» на матч 28-го тура чемпионата Испании. Севильское дерби станет первой игрой ла лиги после возобновления сезона.
Стали известны составы «Севильи» и «Бетиса» на матч 28-го тура чемпионата Испании. Севильское дерби станет первой игрой ла лиги после возобновления сезона.
Запасные — Боно, Банега, Васкес, С. Гомес, Х. Родригес, Нолито, Хосе Менья, Рони Лопеш, Сусо, Хуанлу,
Запасные — Мартин Фернандес, Альфонсо, Барраган, Э. Гонсалес, Гуардадо, В. Карвалью, Лайнес, Манди, Лорен, Родри, Феддаль, Хоакин.
Команды имеют право внести в число запасных 12 футболистов и провести по 5 замен.