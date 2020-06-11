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22:57 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Севилья» — «Бетис»: составы команд на первый матч ла лиги после карантина

Стали известны составы «Севильи» и «Бетиса» на матч 28-го тура чемпионата Испании. Севильское дерби станет первой игрой ла лиги после возобновления сезона. Из-за пандемии коронавируса игры чемпионата не проводились с 10 марта. Из соображений безопасности встреча пройдет при пустых трибунах.

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«Севилья»: Вацлик — Навас, Диегу Карлос, Кунде, С. Родригес — Торрес, Фернанду, Хордан — Эль-Хаддади, Л. де Йонг, Окампос.

Запасные — Боно, Банега, Васкес, С. Гомес, Х. Родригес, Нолито, Хосе Менья, Рони Лопеш, Сусо, Хуанлу, Эн-Несири, Эскудеро.

«Бетис»: Роблес — Эмерсон, Бартра, Сидней, Морено — Каналес, Г. Родригес, Аленья — Фекир, Иглесиас, Тельо.

Запасные — Мартин Фернандес, Альфонсо, Барраган, Э. Гонсалес, Гуардадо, В. Карвалью, Лайнес, Манди, Лорен, Родри, Феддаль, Хоакин.

Команды имеют право внести в число запасных 12 футболистов и провести по 5 замен.

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