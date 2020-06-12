Юрген Клопп прокомментировал победу «Ливерпуля» в первом матче за три месяца

«Это не просто тренировка. Для нас это действительно важная проверка. Команда смотрелась здорово. С первой минуты всё выглядело хорошо. Да, приходится снова привыкать к игре с командами с глубокой обороной. “Блэкберн” периодически начинал атаки со своей половины поля, так что нам удалось поработать над высоким прессингом. Контрпрессинг был великолепным, игра была отличной, а голы — прекрасными. Так что день получился действительно хорошим.



Благодарен “Блэкберну”, что приехали сюда. Желаю им всего наилучшего», — приводит слова Клоппа пресс-служба «Ливерпуля».