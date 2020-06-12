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00:32 (мск), источник: Чемпионат.com

Юрген Клопп прокомментировал победу «Ливерпуля» в первом матче за три месяца

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал выступление команды в товарищеском матче с «Блэкберн Роверс» (6:0), ставшем для команды первым за три месяца.

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Источник: Reuters

«Это не просто тренировка. Для нас это действительно важная проверка. Команда смотрелась здорово. С первой минуты всё выглядело хорошо. Да, приходится снова привыкать к игре с командами с глубокой обороной. “Блэкберн” периодически начинал атаки со своей половины поля, так что нам удалось поработать над высоким прессингом. Контрпрессинг был великолепным, игра была отличной, а голы — прекрасными. Так что день получился действительно хорошим.

Благодарен “Блэкберну”, что приехали сюда. Желаю им всего наилучшего», — приводит слова Клоппа пресс-служба «Ливерпуля».

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