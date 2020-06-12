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08:54 (мск), источник: Чемпионат.com

«Севилья» победила «Бетис» в дерби. Это первый матч в чемпионате Испании после паузы

В матче 28-го тура испанской Примеры, ставшем первым после возобновления турнира, «Севилья» принимала «Бетис».

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Источник: AP 2020

Встреча прошла на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье и завершилась со счётом 2:0.

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Первый тайм прошёл без голов. В начале второй половины матча, на 56-й минуте, хозяева вышли вперёд благодаря точному удару полузащитника Лукаса Окампоса с пенальти. Спустя всего 6 минут «Севилья» удвоила преимущество усилиями хавбека Фернандо.

«Севилья», набрав 50 очков, закрепилась на третьем месте в турнирной таблице Примеры, оторвавшись от «Реала Сосьедад» и «Хетафе» на 4 очка. Уступает команда только «Барселоне» (58) и «Реалу» (56). «Бетис» (33) по-прежнему располагается на 12-й строчке.

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Севилья
2:0
Первый тайм: 0:0
Бетис
Футбол, Испания, Тур 2811.06.2020, 23:00 (МСК UTC+3)Ramon Sanchez Pizjuan
Главные тренеры
Хулен ЛопетегиРуби
Голы
Лукас Окампос56′
Фернанду Режес(Лукас Окампос)62′
Составы команд
1Томаш Вацлик
1Васкес Хоэль Роблес
12Жюль Кунде
5Марк Бартра
54′
16Гонсалес Хесус Навас
22Эмерсон
49′
20Диегу Карлос
8Набиль Фекир
24Хоан Хордан
10Серхио Каналес
25Фернанду Режес
21Гвидо Родригес
23Серхио Регилон
80′
12Решел да Силва Жуниор Сидней
45′
18Серхио Эскудеро
4Зухаир Феддаль
21Оливер Торрес
80′
15Алекс Морено
78′
22Франко Васкес
6Альфонсо Педраса
5Лукас Окампос
71′
24Карлес Аленья
69′
10Эвер Банега
16Лорен Морон
11Мунир Эль-Хаддади
74′
9Борха Иглесиас
69′
14Хесус Хоакин Сусо
17Санчес Родригес Хоакин
19Люк де Йонг
71′
11Кристиан Тельо
61′
15Юссеф Эн-Несири
20Диего Лайнес
Статистика
0Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
13Удары (всего)12
5Удары в створ1
0Штанги, перекладины0
11Угловые2
13Фолы16
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяАнтонио Матеу Лаос(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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