«Севилья» победила «Бетис» в дерби. Это первый матч в чемпионате Испании после паузы
В матче 28-го тура испанской Примеры, ставшем первым после возобновления турнира, «Севилья» принимала «Бетис».
В матче 28-го тура испанской Примеры, ставшем первым после возобновления турнира, «Севилья» принимала «Бетис».
Встреча прошла на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье и завершилась со счётом 2:0.
Первый тайм прошёл без голов. В начале второй половины матча, на 56-й минуте, хозяева вышли вперёд благодаря точному удару полузащитника Лукаса Окампоса с пенальти. Спустя всего 6 минут «Севилья» удвоила преимущество усилиями хавбека Фернандо.
«Севилья», набрав 50 очков, закрепилась на третьем месте в турнирной таблице Примеры, оторвавшись от «Реала Сосьедад» и «Хетафе» на 4 очка. Уступает команда только «Барселоне» (58) и «Реалу» (56). «Бетис» (33)
|Хулен Лопетеги
|Руби
|Лукас Окампос
|56′
|Фернанду Режес(Лукас Окампос)
|62′
|1
|Томаш Вацлик
|1
|Васкес Хоэль Роблес
|12
|Жюль Кунде
|5
|Марк Бартра
54′
|16
|Гонсалес Хесус Навас
|22
|Эмерсон
49′
|20
|Диегу Карлос
|8
|Набиль Фекир
|24
|Хоан Хордан
|10
|Серхио Каналес
|25
|Фернанду Режес
|21
|Гвидо Родригес
|23
|Серхио Регилон
80′
|12
|Решел да Силва Жуниор Сидней
45′
|18
|Серхио Эскудеро
|4
|Зухаир Феддаль
|21
|Оливер Торрес
80′
|15
|Алекс Морено
78′
|22
|Франко Васкес
|6
|Альфонсо Педраса
|5
|Лукас Окампос
71′
|24
|Карлес Аленья
69′
|10
|Эвер Банега
|16
|Лорен Морон
|11
|Мунир Эль-Хаддади
74′
|9
|Борха Иглесиас
69′
|14
|Хесус Хоакин Сусо
|17
|Санчес Родригес Хоакин
|19
|Люк де Йонг
71′
|11
|Кристиан Тельо
61′
|15
|Юссеф Эн-Несири
|20
|Диего Лайнес
|0
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|13
|Удары (всего)
|12
|5
|Удары в створ
|1
|0
|Штанги, перекладины
|0
|11
|Угловые
|2
|13
|Фолы
|16
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Антонио Матеу Лаос(Испания)