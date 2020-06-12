Ван Дейк будет самым высокооплачиваемым игроком в истории «Ливерпуля»

Источник: AP 2020

Как информирует The Sun, ради того, чтобы остаться в Англии, голландец даже отклонил предложение от французского «Пари Сен-Жермен».

Теперь ван Дейк хочет подписать с лидером АПЛ новое пятилетнее соглашение на улучшенных условиях: его заработная плата составит €245 тыс. в неделю, что сделает игрока самым высокооплачиваемым футболистом «Ливерпуля» за всю историю клуба.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--642326493355417a5148" data-vnd="642326493355417a5148" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=642326493355417a5148" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, что до перехода к мерсисайдцам ван Дейк успел поиграть за «Саутгемптон», «Селтик» и «Гронинген».