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10:37 (мск), источник: Газета.Ру

Ван Дейк будет самым высокооплачиваемым игроком в истории «Ливерпуля»

Один из лидеров «Ливерпуля», защитник Вирджил ван Дейк готов продлить контракт с «красными».

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Источник: AP 2020

Как информирует The Sun, ради того, чтобы остаться в Англии, голландец даже отклонил предложение от французского «Пари Сен-Жермен».

Теперь ван Дейк хочет подписать с лидером АПЛ новое пятилетнее соглашение на улучшенных условиях: его заработная плата составит €245 тыс. в неделю, что сделает игрока самым высокооплачиваемым футболистом «Ливерпуля» за всю историю клуба.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, что до перехода к мерсисайдцам ван Дейк успел поиграть за «Саутгемптон», «Селтик» и «Гронинген».

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