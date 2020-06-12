Ван Дейк будет самым высокооплачиваемым игроком в истории «Ливерпуля»
Один из лидеров «Ливерпуля», защитник Вирджил ван Дейк готов продлить контракт с «красными».
Один из лидеров «Ливерпуля», защитник Вирджил ван Дейк готов продлить контракт с «красными».
Как информирует The Sun, ради того, чтобы остаться в Англии, голландец даже отклонил предложение от французского «Пари Сен-Жермен».
Теперь ван Дейк хочет подписать с лидером АПЛ новое пятилетнее соглашение на улучшенных условиях: его заработная плата составит €245 тыс. в неделю, что сделает игрока самым высокооплачиваемым футболистом «Ливерпуля» за всю историю клуба.
Напомним, что до перехода к мерсисайдцам ван Дейк успел поиграть за «Саутгемптон», «Селтик» и «Гронинген».