Минск и Городея примут первые матчи 13-го тура футбольного чемпионата Беларуси

В 18.00 на поле столичного стадиона «Трактор» футболисты «Минска» примут «Ислочь». В прошлом туре минчане потерпели разгромное поражение в гостях у действующего чемпиона брестского «Динамо» (1:6), а их соперники у себя дома разошлись миром с футболистами брестского «Руха» (1:1).

Во втором сегодняшнем поединке «Городея» в 20.00 начнет домашнюю встречу со «Слуцком». На прошлой неделе городейцы на выезде крупно проиграли «Смолевичам» (1:4), а слуцкие футболисты на своем поле сыграли вничью с жодинским «Торпедо-БелАЗом» (1:1).

Оба матча сегодняшнего игрового дня будут показаны в прямом эфире телеканала «Беларусь 5».

Еще три встречи состоятся 13 июня: «Неман» (Гродно) — «Смолевичи», «Торпедо-БелАЗ» — «Динамо» (Брест), «Динамо» (Минск) — «Славия» (Мозырь). В центральном поединке этого тура лидеры первенства футболисты БАТЭ 14 июня примут на поле «Борисов-Арены» солигорский «Шахтер», который идет вторым. Также в воскресенье «Рух» на своем поле сыграет с «Витебском», а в Минске «Энергетик-БГУ» встретится с аутсайдером турнира бобруйской «Белшиной».

Турнирное положение: БАТЭ — 26 очков (12 матчей), «Шахтер» — 24 (12), «Энергетик-БГУ» — 22 (12), «Торпедо-БелАЗ» — 22 (12), «Динамо» (Брест) — 19 (12), «Слуцк» — 18 (12), «Неман» — 17 (11), «Динамо» (Минск) — 16 (12), «Ислочь» — 16 (12), «Славия» — 15 (12), «Рух» — 15 (12), «Витебск» — 15 (12), «Минск» — 13 (10), «Городея» — 12 (12), «Смолевичи» — 7 (11), «Белшина» — 3 (12).