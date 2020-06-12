Лопетеги: Обидно, что болельщики не смогли насладиться победой «Севильи» на стадионе

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«Севилья» на своем поле со счетом 2:0 обыграла «Бетис» в матче 28-го тура чемпионата Испании по футболу. Эта встреча стала первой в испанском первенстве после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Забитыми мячами в матче отметились Лукас Окампос (56-я минута — пенальти) и Фернандо (62).

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--642326493355417a5148" data-vnd="642326493355417a5148" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=642326493355417a5148" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Обидно, что болельщики не смогли насладиться нашей победой на стадионе, но мы чувствовали их поддержку. “Севилья” выиграла заслуженно, так как действовала лучше соперника и могла забивать больше двух мячей. Теперь необходимо восстановиться, чтобы подготовиться к следующему матчу», — сказал Лопетеги.

Об игре без фанатов высказался и Окампос. «Мы посвящаем эту победу фанатам, ведь играем все только для них. Да, сегодня трибуны были пустые. Однако все понимают, какая сейчас ситуация, у них просто не было возможности», — подчеркнул футболист.

Чемпионат Испании был прерван в марте из-за пандемии коронавируса.

До вынужденной паузы клубы провели по 27 матчей из 38 запланированных встреч. Чемпионат Испании возобновился вторым из пяти ведущих лиг Европы. Раньше остальных турнир продолжился в Германии.