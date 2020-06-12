Лопетеги: Обидно, что болельщики не смогли насладиться победой «Севильи» на стадионе

«Севилья» на своем поле со счетом 2:0 обыграла «Бетис» в матче 28-го тура чемпионата Испании по футболу. Эта встреча стала первой в испанском первенстве после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Забитыми мячами в матче отметились Лукас Окампос (56-я минута — пенальти) и Фернандо (62).
«Обидно, что болельщики не смогли насладиться нашей победой на стадионе, но мы чувствовали их поддержку. “Севилья” выиграла заслуженно, так как действовала лучше соперника и могла забивать больше двух мячей. Теперь необходимо восстановиться, чтобы подготовиться к следующему матчу», — сказал Лопетеги.
Об игре без фанатов высказался и Окампос. «Мы посвящаем эту победу фанатам, ведь играем все только для них. Да, сегодня трибуны были пустые. Однако все понимают, какая сейчас ситуация, у них просто не было возможности», — подчеркнул футболист.
Чемпионат Испании был прерван в марте из-за пандемии коронавируса.
До вынужденной паузы клубы провели по 27 матчей из 38 запланированных встреч. Чемпионат Испании возобновился вторым из пяти ведущих лиг Европы. Раньше остальных турнир продолжился в Германии.
В турнирной таблице «Севилья» занимает третье место, набрав в 28 играх 50 очков. В следующем туре команда на выезде сыграет с «Леванте» 15 июня.