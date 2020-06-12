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12Испанский футбол вернулся! Севильское дерби сыграли без зрителей
10Тот самый матч: Франция — Россия — 2:3
10:25 (мск), источник: ТАСС

Лопетеги: Обидно, что болельщики не смогли насладиться победой «Севильи» на стадионе

ТАСС, 12 июня. Главный тренер испанского футбольного клуба «Севилья» Хулен Лопетеги выразил сожаление в связи с тем, что болельщики не смогли присутствовать на стадионе во время первого матча команды после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Комментарий специалиста приводит пресс-служба клуба.

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«Севилья» на своем поле со счетом 2:0 обыграла «Бетис» в матче 28-го тура чемпионата Испании по футболу. Эта встреча стала первой в испанском первенстве после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Забитыми мячами в матче отметились Лукас Окампос (56-я минута — пенальти) и Фернандо (62).

Во время загрузки произошла ошибка.

«Обидно, что болельщики не смогли насладиться нашей победой на стадионе, но мы чувствовали их поддержку. “Севилья” выиграла заслуженно, так как действовала лучше соперника и могла забивать больше двух мячей. Теперь необходимо восстановиться, чтобы подготовиться к следующему матчу», — сказал Лопетеги.

Об игре без фанатов высказался и Окампос. «Мы посвящаем эту победу фанатам, ведь играем все только для них. Да, сегодня трибуны были пустые. Однако все понимают, какая сейчас ситуация, у них просто не было возможности», — подчеркнул футболист.

Чемпионат Испании был прерван в марте из-за пандемии коронавируса.

До вынужденной паузы клубы провели по 27 матчей из 38 запланированных встреч. Чемпионат Испании возобновился вторым из пяти ведущих лиг Европы. Раньше остальных турнир продолжился в Германии.

В турнирной таблице «Севилья» занимает третье место, набрав в 28 играх 50 очков. В следующем туре команда на выезде сыграет с «Леванте» 15 июня.

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Севилья
2:0
Первый тайм: 0:0
Бетис
Футбол, Испания, Тур 2811.06.2020, 23:00 (МСК UTC+3)Ramon Sanchez Pizjuan
Главные тренеры
Хулен ЛопетегиРуби
Голы
Лукас Окампос56′
Фернанду Режес(Лукас Окампос)62′
Составы команд
1Томаш Вацлик
1Васкес Хоэль Роблес
12Жюль Кунде
5Марк Бартра
54′
16Гонсалес Хесус Навас
22Эмерсон
49′
20Диегу Карлос
8Набиль Фекир
24Хоан Хордан
10Серхио Каналес
25Фернанду Режес
21Гвидо Родригес
23Серхио Регилон
80′
12Решел да Силва Жуниор Сидней
45′
18Серхио Эскудеро
4Зухаир Феддаль
21Оливер Торрес
80′
15Алекс Морено
78′
22Франко Васкес
6Альфонсо Педраса
5Лукас Окампос
71′
24Карлес Аленья
69′
10Эвер Банега
16Лорен Морон
11Мунир Эль-Хаддади
74′
9Борха Иглесиас
69′
14Хесус Хоакин Сусо
17Санчес Родригес Хоакин
19Люк де Йонг
71′
11Кристиан Тельо
61′
15Юссеф Эн-Несири
20Диего Лайнес
Статистика
0Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
13Удары (всего)12
5Удары в створ1
0Штанги, перекладины0
11Угловые2
13Фолы16
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяАнтонио Матеу Лаос(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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