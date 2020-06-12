Экс-тренер «Астаны» и сборной Казахстана отказался возглавить европейский клуб

Предложение исходило от нового руководства команды, в которой ожидается расставание с главным тренером Петаром Хубчевым.

Неизвестно, какие на этот раз финансовые условия могли посулить Стойлову, но прежде ему готовы были платить в «Левски» 60 тысяч евро в месяц, но и тогда он был категоричен в своем отказе, несмотря на то, что болельщики «синих» очень хотели его возвращения.

Последним местом работы 53-летнего Стойлова была сборная Казахстана, тренером которой он был с 2018 по 2019 год. До этого успешно руководил «Астаной», выиграв с ней четыре чемпионских титула, а также Кубок и Суперкубок страны (дважды).

В последние годы сообщалось о том, что Стойлов может возглавить один из зарубежных клубов, в частности его отправляли в Китай и Россию. Была еще информация о его возможном приходе в турецкий «Фенербахче».