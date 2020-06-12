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10:54 (мск), источник: Vesti.kz

«Почти на 3,5 миллиона евро». Тренер «Кайсара» — о сокращении бюджета, своем контракте и уходе игроков

Главный тренер «Кайсара» Стойчо Младенов в интервью Darik Radio рассказал о возобновлении чемпионата Казахстана, уходе хороших футболистов и изменившихся целях из-за сокращения бюджета. Также он ответил, когда у него заканчивается контракт с «волками».

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О перезапуске КПЛ

«Есть решение, чемпионат Казахстана возобновится 1 июля и завершится в середине ноября. Нам предоставили возможность готовиться почти полтора месяца, чего достаточно, на мой взгляд. Я счастлив, не будет хватать только игрового тонуса, поскольку нет возможности проводить достаточное количество контрольных игр, но каждая команда находит способ нащупать игровой ритм».

О контракте с «Кайсаром»

«Мой контракт истекает в ноябре, я профессионал, и я не буду ждать до ноября, чтобы решить мое будущее. Я надеюсь, что у меня будет четкое направление, куда я пойду, останусь ли я здесь или поеду куда-нибудь еще».

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Про уход игроков и сокращение бюджета

«Цели меняются, потому что руководство решило сократить бюджет, клуб пострадал от этого, были освобождены футболисты, которых я не хотел отпускать, они не согласились снизить свою зарплату. Бюджет был сокращен почти на 3,5 миллиона евро, это серьезная сумма, это влияет на игроков. Мы стараемся поддерживать высокий уровень, несмотря на то, что потеряли хороших игроков. Моя цель — достойно выступить в чемпионате, деньги не должны влиять на игровую форму».

Об участии в еврокубках

«Это исторический момент, “Кайсар” впервые сыграет в Лиге Европы. И мы должны представить себя достойно. Постараемся сделать все возможное».

О Стойлове

«Стойлов всегда будет рассматриваться как один из кандидатов в каждую команду Казахстана. То, что он сделал, является чем-то большим, и мы должны поблагодарить всех болгарских тренеров за то, что они подняли уровень болгарской тренерской школы до очень высокой планки. Успехи, которых он достиг в еврокубках, уникальны. И это нормально, когда его имя ассоциируется с тем или иным клубом».

63-летний Младенов возглавляет «Кайсар» с 2017 года. В прошлом сезоне помог кызылординцам выиграть Кубок Казахстана, что принесло им путевку во второй квалификационный раунд Лиги Европы-2020/21. В КПЛ также работал с «Атырау» в 2016-м. Прежде тренировал софийский ЦСКА и клубы из Египта, Саудовской Аравии, Греции и Португалии, а также молодежную и национальную сборные Болгарии.

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