Отказавшийся от Сейдахмета тренер остался без клуба
Болгарский специалист Петар Хубчев больше не тренирует «Левски». До конца сезона софийским клубом будет руководить Георгий Тодоров, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Болгарский специалист Петар Хубчев больше не тренирует «Левски». До конца сезона софийским клубом будет руководить Георгий Тодоров, сообщает корреспондент Vesti.kz.
На данный момент новое руководство команды ведет переговоры с Хубчевым о расторжении контракта. При этом 56-летний тренер не хочет уходить без получения полной компенсации, тогда как клуб готов выплатить деньги, предусмотренные только на три зарплаты.
«Левски» выразил желание расстаться с тренером
Хубчев пришел в «Левски» летом прошлом года и чуть ли не сразу инициировал расставание с Еркебуланом Сейдахметом, игравшим за софийскую команду на правах аренды. Впоследствии «Кайрат» выкупил трансфер казахстанского полузащитника у клуба российской
В то же время «Левски» вел переговоры со Станимиром Стойловым, но