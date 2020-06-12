Отказавшийся от Сейдахмета тренер остался без клуба

На данный момент новое руководство команды ведет переговоры с Хубчевым о расторжении контракта. При этом 56-летний тренер не хочет уходить без получения полной компенсации, тогда как клуб готов выплатить деньги, предусмотренные только на три зарплаты.

«Левски» выразил желание расстаться с тренером из-за неудовлетворительных результатов в последних играх, после рестарта сезона последовали поражения от «Лудогорца» (0:1) в чемпионате и «Локомотива» из Пловдива (0:2) в Кубке.

Хубчев пришел в «Левски» летом прошлом года и чуть ли не сразу инициировал расставание с Еркебуланом Сейдахметом, игравшим за софийскую команду на правах аренды. Впоследствии «Кайрат» выкупил трансфер казахстанского полузащитника у клуба российской премьер-лиги «Уфа». Сумма сделки, по данным Transfermarkt, составила 300 тысяч евро, а контракт с ним был подписан до 2022 года.