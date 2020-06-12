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11:37 (мск), источник: Vesti.kz

Отказавшийся от Сейдахмета тренер остался без клуба

Болгарский специалист Петар Хубчев больше не тренирует «Левски». До конца сезона софийским клубом будет руководить Георгий Тодоров, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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На данный момент новое руководство команды ведет переговоры с Хубчевым о расторжении контракта. При этом 56-летний тренер не хочет уходить без получения полной компенсации, тогда как клуб готов выплатить деньги, предусмотренные только на три зарплаты.

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«Левски» выразил желание расстаться с тренером из-за неудовлетворительных результатов в последних играх, после рестарта сезона последовали поражения от «Лудогорца» (0:1) в чемпионате и «Локомотива» из Пловдива (0:2) в Кубке.

Хубчев пришел в «Левски» летом прошлом года и чуть ли не сразу инициировал расставание с Еркебуланом Сейдахметом, игравшим за софийскую команду на правах аренды. Впоследствии «Кайрат» выкупил трансфер казахстанского полузащитника у клуба российской премьер-лиги «Уфа». Сумма сделки, по данным Transfermarkt, составила 300 тысяч евро, а контракт с ним был подписан до 2022 года.

В то же время «Левски» вел переговоры со Станимиром Стойловым, но экс-рулевой «Астаны» и сборной Казахстана в очередной раз ответил отказом на предложение возглавить болгарский клуб, в котором работал с 2003 по 2008 год.

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