Проведение финала Кубка Англии будет посвящено ментальному здоровью

«Мы собираемся по-настоящему использовать финал как момент для продвижения хорошего, позитивного ментального здоровья, — сказал принц Уильям. — Пришло время вспомнить, что мы все пережили в этой пандемии. Я думаю, что, к сожалению, будут серьезные последствия для общества, не только для футбола, с точки зрения ментального здоровья людей. Надеюсь, Кубок Англии может стать тем турниром, вокруг которого сплотятся люди».
Командам осталось сыграть четвертьфинальные (27—28 июня) и полуфинальные (11—12 июля) матчи, финал пройдет 1 августа на стадионе «Уэмбли». Четвертьфинальные пары выглядят следующим образом: «Лестер» — «Челси», «Ньюкасл» — «Манчестер Сити», «Шеффилд Юнайтед» — «Арсенал», «Норвич» — «Манчестер Юнайтед». Кубок Англии является старейшим футбольным турниром в мире, он проводится с 1871 года. Действующим обладателем трофея является «Манчестер Сити», наибольшее количество раз Кубок Англии выигрывал лондонский «Арсенал» (13).