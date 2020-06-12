Проведение финала Кубка Англии будет посвящено ментальному здоровью

«Мы собираемся по-настоящему использовать финал как момент для продвижения хорошего, позитивного ментального здоровья, — сказал принц Уильям. — Пришло время вспомнить, что мы все пережили в этой пандемии. Я думаю, что, к сожалению, будут серьезные последствия для общества, не только для футбола, с точки зрения ментального здоровья людей. Надеюсь, Кубок Англии может стать тем турниром, вокруг которого сплотятся люди».