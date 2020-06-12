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13:05 (мск), источник: ТАСС

Проведение финала Кубка Англии будет посвящено ментальному здоровью

ТАСС, 12 июня. Финал Кубка Англии по футболу 2020 года, перенесенный на 1 августа из-за пандемии коронавируса, будет посявщен деятельности принца Уильяма в области ментального здоровья. Об этом сообщил сам принц, комментарий которого приводит агентство Associated Press.

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Источник: AP 2020

«Мы собираемся по-настоящему использовать финал как момент для продвижения хорошего, позитивного ментального здоровья, — сказал принц Уильям. — Пришло время вспомнить, что мы все пережили в этой пандемии. Я думаю, что, к сожалению, будут серьезные последствия для общества, не только для футбола, с точки зрения ментального здоровья людей. Надеюсь, Кубок Англии может стать тем турниром, вокруг которого сплотятся люди».

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Командам осталось сыграть четвертьфинальные (27—28 июня) и полуфинальные (11—12 июля) матчи, финал пройдет 1 августа на стадионе «Уэмбли». Четвертьфинальные пары выглядят следующим образом: «Лестер» — «Челси», «Ньюкасл» — «Манчестер Сити», «Шеффилд Юнайтед» — «Арсенал», «Норвич» — «Манчестер Юнайтед». Кубок Англии является старейшим футбольным турниром в мире, он проводится с 1871 года. Действующим обладателем трофея является «Манчестер Сити», наибольшее количество раз Кубок Англии выигрывал лондонский «Арсенал» (13).

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«Манчестер Сити» выиграл Кубок Англии
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