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09:23 (мск), источник: Матч ТВ

Это’О считает, что Месси должен играть до 70 лет

Бывший нападающий «Барселоны» Самюэль Это’О оценил игру капитана каталонцев Лионеля Месси.

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Форвард назвал «нормальным» то, что сейчас игра «Барселоны» сильно зависит от аргентинца.

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— Лео — лучший игрок в мире и лучший футболист всех времен. Каждая команда в мире хочет заполучить его. Нужно оказывать ему поддержку. Он больше не может бегать, как 25-летний, хотя иногда так и делает. Он должен играть до 70 лет, чтобы мы могли и дальше наслаждаться его игрой, — сказал камерунец.

Месси дебютировал за «Барселону» в 2004 году. С каталонским клубом форвард выиграл десять чемпионских титулов и шесть Кубков Испании, а также четырежды побеждал в Лиге чемпионов. Кроме того, Месси является единственным в мире шестикратным обладателем «Золотого мяча».

Это’О выступал за «Барселону» с 2004 по 2009 год.

Источник: Marca

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