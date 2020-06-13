Это’О считает, что Месси должен играть до 70 лет

— Лео — лучший игрок в мире и лучший футболист всех времен. Каждая команда в мире хочет заполучить его. Нужно оказывать ему поддержку. Он больше не может бегать, как 25-летний, хотя иногда так и делает. Он должен играть до 70 лет, чтобы мы могли и дальше наслаждаться его игрой, — сказал камерунец.