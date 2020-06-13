Это’О считает, что Месси должен играть до 70 лет
Бывший нападающий «Барселоны» Самюэль Это’О оценил игру капитана каталонцев Лионеля Месси.
Бывший нападающий «Барселоны» Самюэль Это’О оценил игру капитана каталонцев Лионеля Месси.
Форвард назвал «нормальным» то, что сейчас игра «Барселоны» сильно зависит от аргентинца.
— Лео — лучший игрок в мире и лучший футболист всех времен. Каждая команда в мире хочет заполучить его. Нужно оказывать ему поддержку. Он больше не может бегать, как 25-летний, хотя иногда так и делает. Он должен играть до 70 лет, чтобы мы могли и дальше наслаждаться его игрой, — сказал камерунец.
Месси дебютировал за «Барселону» в 2004 году. С каталонским клубом форвард выиграл десять чемпионских титулов и шесть Кубков Испании, а также четырежды побеждал в Лиге чемпионов. Кроме того, Месси является единственным в мире шестикратным обладателем «Золотого мяча».
Это’О выступал за «Барселону» с 2004 по 2009 год.
Источник: Marca