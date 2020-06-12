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14:37 (мск), источник: Lenta.Ru

На трибунах стадиона «Баварии» выросли сорняки

Трибуны домашнего стадиона мюнхенской «Баварии» «Альянц Арены» поросли сорняком. Об этом сообщается в Instagram издания Bild.

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Растения появились на лестничных пролетах. Источник уточнил, что теперь, если болельщиков пустят на стадион, они сначала должны будут добраться до своих мест.

Во время загрузки произошла ошибка.

Последний раз зрители посещали 75-тысячную «Альянц Арену» 8 марта этого года. На домашнем матче «Баварии» против «Аугсбурга» (2:0) был зафиксирован аншлаг. Открытие стадиона состоялось в мае 2005 года. Арена была построена к чемпионату мира 2006 года, прошедшему в Германии.

Нынешний розыгрыш чемпионата Германии был приостановлен с начала марта по середину мая из-за пандемии коронавируса. После возобновления матчи турнира проходят при пустых трибунах. «Бавария» за восемь туров до конца первенства уверенно лидирует.

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