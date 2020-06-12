Очередные таланты из «Тараза» и молодежь «Кайрата». Кто из казахстанцев может выстрелить в КПЛ-2020

Адам Адахаджиев, «Кайрат», полузащитник, 21 год

После ухода Исламбека Куата, Рамазана Оразова и Георгия Жукова в центре поля у «Кайрата» образовалась пустота. Да, трансфер поляка Яцека Гуральски может восполнить эти потери, но игрок для ширины обоймы был необходим. Шпилевский несколько раз проверял Адахаджиева еще в прошлом сезоне, и теперь молодой полузащитник должен получить больше игрового времени.

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Алибек Касым, «Кызыл-Жар СК», защитник, 22 года

Определенный дефицит молодых центральных защитников в Казахстане есть. Да, много говорят про Нуралы Алипа, но при этом в том же «Кайрате» рос Алибек Касым. Многие тренеры котировали его выше Алипа, выделяли его технические данные и умение принимать информацию. Но отмечали при этом, что парню немного не хватает характера, который как раз есть у Алипа. Сейчас Касым перебрался в команду поскромнее, где меньше давления и больше возможностей проявить себя.

Гаврил Кан, «Тараз», полузащитник, 21 год

Динмухамед Караман, «Тараз», полузащитник, 19 лет

В последние годы «Тараз» стабильно выпускает игроков для молодежной и национальной сборных. Вслед за Ахметовым, Исламханом, Зайнутдиновым и Сейдахметом уже идет новое поколение. Больше всего авансов выдают креативным полузащитникам — Гаврилу Кану и Динмухамеду Караману. Их способности отмечал в том числе Зайнутдинов. Смогут ли Караман и Кан повторить путь игрока «Ростова», неизвестно, но «Тараз» для них — идеальный плацдарм для роста.

Султан Сагнаев, «Каспий», полузащитник, 20 лет