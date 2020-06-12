Текущие события
Футбол. Зарубежный
18:00
Минск
Ислочь
Футбол. Зарубежный
20:00
Городея
Слуцк
Футбол. Зарубежный
20:30
Гранада
Хетафе
Футбол. Зарубежный
21:30
Хоффенхайм
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
23:00
Валенсия
Леванте
Футбол. Зарубежный
11.06
Севилья
Бетис
20
Все события
Фоторепортажи
12Испанский футбол вернулся! Севильское дерби сыграли без зрителей
22Шесть лет назад «Реал» выиграл десятый Кубок чемпионов
14:59 (мск), источник: Vesti.kz

Очередные таланты из «Тараза» и молодежь «Кайрата». Кто из казахстанцев может выстрелить в КПЛ-2020

Новое поколение «Тараза», выпускники академии «Кайрата» и возможное будущее «Астаны». Корреспондент Vesti.kz предположил, кто из молодых казахстанских футболистов готов реализовать свой потенциал уже в этом сезоне.

Наверх

Адам Адахаджиев, «Кайрат», полузащитник, 21 год

После ухода Исламбека Куата, Рамазана Оразова и Георгия Жукова в центре поля у «Кайрата» образовалась пустота. Да, трансфер поляка Яцека Гуральски может восполнить эти потери, но игрок для ширины обоймы был необходим. Шпилевский несколько раз проверял Адахаджиева еще в прошлом сезоне, и теперь молодой полузащитник должен получить больше игрового времени.

Читайте также
В ПФЛК рассказали о дате возобновления и новых правилах чемпионата Казахстана по футболу

Алибек Касым, «Кызыл-Жар СК», защитник, 22 года

Определенный дефицит молодых центральных защитников в Казахстане есть. Да, много говорят про Нуралы Алипа, но при этом в том же «Кайрате» рос Алибек Касым. Многие тренеры котировали его выше Алипа, выделяли его технические данные и умение принимать информацию. Но отмечали при этом, что парню немного не хватает характера, который как раз есть у Алипа. Сейчас Касым перебрался в команду поскромнее, где меньше давления и больше возможностей проявить себя.

Гаврил Кан, «Тараз», полузащитник, 21 год

Динмухамед Караман, «Тараз», полузащитник, 19 лет

В последние годы «Тараз» стабильно выпускает игроков для молодежной и национальной сборных. Вслед за Ахметовым, Исламханом, Зайнутдиновым и Сейдахметом уже идет новое поколение. Больше всего авансов выдают креативным полузащитникам — Гаврилу Кану и Динмухамеду Караману. Их способности отмечал в том числе Зайнутдинов. Смогут ли Караман и Кан повторить путь игрока «Ростова», неизвестно, но «Тараз» для них — идеальный плацдарм для роста.

Султан Сагнаев, «Каспий», полузащитник, 20 лет

В прошлом году Сагнаев, будучи арендованным игроком «Иртыша», забил важный гол для «Астаны», поразив ворота «Кайрата». Однако даже этот мяч не позволил игроку остаться в столичном клубе. Его снова отправили в аренду, на этот раз в «Каспий». Это будет еще одна попытка полузащитника закрепиться на уровне чемпионата Казахстана. Если все сложится удачно, «Астана» наверняка вернет игрока и попробует внедрить его в основу.

Читайте также
Кайрат
НовостиМатчиСоставСтатистика
Кызыл-Жар
НовостиМатчиСоставСтатистика
Тараз
НовостиМатчиСоставСтатистика
Каспий
НовостиМатчиСоставСтатистика
Астана
НовостиМатчиСоставСтатистика
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
"Астана" официально сняла команду из первой лиги
Ван Дейк получит самую большую зарплату в истории «Ливерпуля»
FIS отправила россиянину Большой хрустальный глобус
16 лет назад Роналду забил свой первый гол на Евро (видео)
Составлен рейтинг лучших баскетболистов в истории России
Новой девушкой игрока «Локо» стала экс-участница шоу «Холостяк»
Наставник футбольного клуба «Динамо» получил лицензию Pro
«Барселона» и «Милан» конкурируют за подписание россиянина
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь