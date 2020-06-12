Игравший в Казахстане нападающий с 38 матчами за сборную сменил клуб в Европе
Футболист сборной Литвы Дейвидас Матулявичюс перешел в румынский клуб первого дивизиона «Решица», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Футболист сборной Литвы Дейвидас Матулявичюс перешел в румынский клуб первого дивизиона «Решица», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Контракт с 31-летним нападающим подписан до лета 2021 года. Последней его командой была «Гленторан» из Северной Ирландии, в состав которой перешел в феврале. С того момента успел провести всего три матча и результативными действиями не отметился.
Казахстанским болельщикам Матулявичюс известен по выступлениям за «Тобол» в 2015 году. В 13 играх КПЛ литовец отдал одну результативную передачу и заработал два предупреждения, еще на своем счету имеет один матч в Кубке.
На родине форвард играл за «Кауно Жальгирис», «Жальгирис», «Вильнюс», «Интерас», «Вилкмерге», за границей — за румынские «Рапид», «Ботошани», «Пандурий», финский КуПС, шотландский «Хиберниан», бельгийский «Мускрон-Перювельз» и польский «Краковия».
Цвета сборной Литвы Матулявичюс защищает с 2012 года. В 38 матчах он забил пять мячей.