Игравший в Казахстане нападающий с 38 матчами за сборную сменил клуб в Европе

Контракт с 31-летним нападающим подписан до лета 2021 года. Последней его командой была «Гленторан» из Северной Ирландии, в состав которой перешел в феврале. С того момента успел провести всего три матча и результативными действиями не отметился.

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Казахстанским болельщикам Матулявичюс известен по выступлениям за «Тобол» в 2015 году. В 13 играх КПЛ литовец отдал одну результативную передачу и заработал два предупреждения, еще на своем счету имеет один матч в Кубке.

На родине форвард играл за «Кауно Жальгирис», «Жальгирис», «Вильнюс», «Интерас», «Вилкмерге», за границей — за румынские «Рапид», «Ботошани», «Пандурий», финский КуПС, шотландский «Хиберниан», бельгийский «Мускрон-Перювельз» и польский «Краковия».