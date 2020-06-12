«Дать попробовать вкус европейского футбола». Агент — о Зайнутдинове, перспективах казахстанского футбола и новом трансфере

Также специалист назвал главную будущую звезду казахстанского футбола.
— Насколько вы плотно работаете с казахстанским рынком? Есть ли у вас среди клиентов парни из нашей страны, либо легионеры, которые играли у нас?
— Прежде всего хочу отметить, что очень жаль, что на фоне и во время пандемии коронавируса прекратил свое существование футбольный клуб «Иртыш», являющийся пятикратным чемпионом Казахстана. В свое время мы работали с ним.
Будет не совсем корректно, если я скажу, что плотно работаю с казахстанским рынком. Однако на самом деле очень бы хотелось вести трансферную деятельность и в Казахстане, и с игроками не только национальной сборной вашей страны, но и с представителями молодежной команды, которые хотят играть в Европе.
И если Казахстанская федерация футбола сочтет нужным показать свою молодежь в Испании или других странах Европы, то я готов принять подобное предложение. Готов приехать в Казахстан и обговорить все главные условия, а также детали, после чего организовать просмотр.
Сейчас говорить о трансферах, которые проходили в 2010—2014 годах в Казахстан, будет некорректно по отношению к моим партнерам, так как все производилось совместно с ними. Однако могу сказать о том, что скорее всего в чемпионате Казахстана появится российский футболист.
В карагандинском «Шахтере» сейчас главный тренер Вячеслав Грозный. Очень уважаемый как специалист, и как человек. И я считаю, что уровень казахстанского футбола будет выше с его работой и его показателями.
— Сейчас некоторые наши футболисты начинают плотно заигрывать в России. И регламент позволит казахстанцам не быть легионерами. Насколько это скажется на перспективах?
— Действительно, футболисты из Казахстана не будут считаться легионерами в чемпионате России со следующего сезона. Однако я не думаю. что это как-то скажется на перспективах. Футбольное поле — оно одно. И считаю, что конкуренция никогда не была лишней.
Так что теперь просто будут равные условия и возможности с российскими футболистами. Соответственно шанс увеличивается, так как не нужно платить за заявку легионера. И, конечно, не думать о лимите. Это самое важное.
— Какие основные сложности вы можете назвать, которые появляются при подписании контракта игрока с иностранными клубами?
— Сложностей при подписании в иностранные клубы абсолютно никаких не возникает. Самое главное, что все должны понимать такой момент: если казахстанский футболист едет, например, в Испанию, то он должен знать, что в этом клубе он должен быть на голову выше. Иначе просто ему не будет места в составе. И может не быть даже речи о трансфере этого футболиста.
— Кого лично вы можете высоко оценить среди наших футболистов?
— В целом, сборная Казахстана на порядок выше, чем была ранее. Но выступающий в России Бахтиер Зайнутдинов — это будущая звезда, я думаю.
— В каких чемпионатах мы бы могли заиграть? По зубам ли футболистам из Казахстана Турция, Италия нам по зубам?
— Считаю, что футболисты из Казахстана на самом деле могут заиграть в любом чемпионате от Европы. Это мое мнение. Просто для этого нужно желание и развитие футболиста. На данный момент не видно со стороны, что во всем Казахстане, в общем, заинтересованы в этом. Например, я ни разу не слышал о том, что молодых футболистов отправляют в какие-то спортивные лагеря, академии, чтобы они развивались в Европе. Им бы дать попробовать этот вкус европейского футбола…
Поэтому, если готовиться и к чему-либо идти, то и не будет иметь значение: Турция ли, Испания или Италия. Вы очень хорошо адаптируетесь в чемпионате России. Нет проблем по этому поводу. А ведь турнир с высоким рейтингом. Так что можно думать о чем-то серьезном. Главное необходимо идти, и что-то делать для этого.
— Сильно ли изменилась из-за пандемии работа футбольного агента?
— Из-за пандемии — да, многое что поменялось. Трансферная стоимость футболистов опустилась. И многие клубы не могут существовать без телетрансляций, билетов на стадион, рекламных и имиджевых прав. Та же «Барселона» сейчас имеет финансовые проблемы. Так что вынужденные корректировки, да, появились.
Добавим, что футболисты из стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с нового сезона не будут считаться легионерами в чемпионате России. Данная норма закреплена в приказе министерства спорта РФ «Об утверждении ограничений на участие спортсменов, не имеющих права выступать за сборные команды России в соревнованиях по футболу».
Зайнутдинов в данный момент выступает за «Ростов». В текущем сезоне РПЛ казахстанец забил три гола и отдал два ассиста в 12 матчах.