Текущие события
Футбол. Зарубежный
18:00
Минск
Ислочь
Футбол. Зарубежный
20:00
Городея
Слуцк
Футбол. Зарубежный
20:30
Гранада
Хетафе
Футбол. Зарубежный
21:30
Хоффенхайм
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
23:00
Валенсия
Леванте
Футбол. Зарубежный
11.06
Севилья
Бетис
20
Все события
Фоторепортажи
12Испанский футбол вернулся! Севильское дерби сыграли без зрителей
22Шесть лет назад «Реал» выиграл десятый Кубок чемпионов
15:43 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский клуб решил расстаться с победителем юношеского чемпионата мира по футболу

Нигерийский защитник Алию Абубакар покидает карагандинский «Шахтер», сообщил журналист Айдын Кожахмет в своем телеграм-канале.

Наверх

23-летний футболист перешел в карагандинский клуб в январе и успел провести один матч в чемпионате Казахстана, выйдя 15 марта на замену в игре с «Кайратом» (1:0).

Читайте также
Распад «Иртыша», потеря «Кайрата» и другие переходы игроков. Что происходило в КПЛ во время карантина

«Парень, взятый Грозным по рекомендации агента Дмитрия Селюка, явно не выгребает. И руководство клуба решило, что можно обойтись без него. Тем более, что с финансовой точки зрения клуб не потеряет ничего, так как изначально контракты с клиентами Селюка были заключены таким образом, что они не смогут рассчитывать на компенсацию, если от их услуг откажутся до первого трансферного окна», — пишет Кожахмет.

До Казахстана Абубакар выступал за украинский «Олимпик», белорусский «Слуцк», финские «Кеми» и «КуПС», грузинскую «Дила Гори», тунисский «Бизертин» и израильский «Ашдод». В 2013 году защитник в составе сборной Нигерии выиграл юношеский чемпионат мира (до 17 лет) — на том турнире он провел пять полных матчей, в том числе и финал с Мексикой (3:0).

Чемпионат Казахстана по футболу приостановлен с 16 марта и возобновится 1 июля. Игры теперь будут проходить без зрителей и по специальному протоколу.

Читайте также
Шахтер Кг
НовостиМатчиСоставСтатистика
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
"Астана" официально сняла команду из первой лиги
Ван Дейк получит самую большую зарплату в истории «Ливерпуля»
FIS отправила россиянину Большой хрустальный глобус
16 лет назад Роналду забил свой первый гол на Евро (видео)
Составлен рейтинг лучших баскетболистов в истории России
Новой девушкой игрока «Локо» стала экс-участница шоу «Холостяк»
Наставник футбольного клуба «Динамо» получил лицензию Pro
«Барселона» и «Милан» конкурируют за подписание россиянина
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь