Казахстанский клуб решил расстаться с победителем юношеского чемпионата мира по футболу

23-летний футболист перешел в карагандинский клуб в январе и успел провести один матч в чемпионате Казахстана, выйдя 15 марта на замену в игре с «Кайратом» (1:0).

«Парень, взятый Грозным по рекомендации агента Дмитрия Селюка, явно не выгребает. И руководство клуба решило, что можно обойтись без него. Тем более, что с финансовой точки зрения клуб не потеряет ничего, так как изначально контракты с клиентами Селюка были заключены таким образом, что они не смогут рассчитывать на компенсацию, если от их услуг откажутся до первого трансферного окна», — пишет Кожахмет.

До Казахстана Абубакар выступал за украинский «Олимпик», белорусский «Слуцк», финские «Кеми» и «КуПС», грузинскую «Дила Гори», тунисский «Бизертин» и израильский «Ашдод». В 2013 году защитник в составе сборной Нигерии выиграл юношеский чемпионат мира (до 17 лет) — на том турнире он провел пять полных матчей, в том числе и финал с Мексикой (3:0).