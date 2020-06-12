«Астана» официально сняла команду с турнира в первой лиге
В Профессиональной футбольной лиге Казахстана прокомментировали информацию о снятии клуба «Астана-Жас» с нового сезона первой лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В Профессиональной футбольной лиге Казахстана прокомментировали информацию о снятии клуба «Астана-Жас» с нового сезона первой лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.
«В ПФЛК подтверждают, что получили письмо из ФК “Астана” с просьбой исключить команду из первой лиги», — сообщила
Ранее стало известно, что Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» рассматривает вариант сокращения финансирования «Астана». Теперь «Астана-Жас» объединят с «Астана М» из второй лиги.
Первая лига планировала стартовать 4 апреля.