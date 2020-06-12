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16:02 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» официально сняла команду с турнира в первой лиге

В Профессиональной футбольной лиге Казахстана прокомментировали информацию о снятии клуба «Астана-Жас» с нового сезона первой лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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«В ПФЛК подтверждают, что получили письмо из ФК “Астана” с просьбой исключить команду из первой лиги», — сообщила пресс-служба организации.

Ранее стало известно, что Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» рассматривает вариант сокращения финансирования «Астана». Теперь «Астана-Жас» объединят с «Астана М» из второй лиги.

Первая лига планировала стартовать 4 апреля. Из-за пандемии коронавирус начало турнира было отложено. Ожидается, что турнир стартует 1 июля.

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