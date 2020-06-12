Лэмпард и Чех не просто гениальные игроки, они топовые менеджеры. Лично отбили Вернера у «Ливерпуля»

Источник: AP 2020

Если вы следите за трансферными новостями, мимо вас никак не могла проплыть как минимум парочка инсайдов насчет перехода Тимо Вернера из «Лейпцига» в «Ливерпуль». Еще зимой мерсисайдцы договорились с немецким клубом по условиям — нужно было только заплатить оговоренные в контракте 60 млн евро, чтобы активировать опцию выкупа. И сделать это до 15 июня, когда эта опция сгорит.

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По информации британских СМИ, Юрген Клопп лично пересекался с Вернером и убедил его переехать в «Ливерпуль». В теории Клопп мог получить форварда, который позволил бы ситуативно менять схему на 4−2−3−1, опуская Фирмино чуть ниже. Но все планы красным обломала пандемия коронавируса. Вот что рассказывает Клопп в интервью Sky:

«Сейчас все клубы теряют деньги. Нам приходится возвращать деньги за билеты и, вероятно, отказываться от их продажи на следующий сезон. Хотя бы на 10−15 первых матчей. Вип-зоны будут пустовать, билеты не будут распроданы. Это повлияет и на других партнеров, и все станет несколько иначе. Нам придется объясняться, если мы будем обсуждать с игроками сокращение зарплат и в то же время приобретать футболистов за 50−60 миллионов фунтов».

В общем, неделю назад Клопп позвонил Вернеру и сказал, что трансфер срывается — после консультации с Fenway Sports Group Юрген понял, что клуб в ближайшее время будет жить по средствам и денег на топ-игрока просто нет. Спустя несколько дней появились первые новости о том, что «Челси» перехватывает Тимо и везет его в Лондон.

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По слухам, все детали сделки улажены, и официальное объявление откладывается из-за невозможности Вернера прилететь в Англию на медосмотр из-за ограничений, связанных с коронавирусом. Но остается все меньше сомнений — скоро «Челси» объявит о трансфере. Важно понимать, что «Челси» не просто вовремя подсуетился и воспользовался проблемами «Ливерпуля» — работа по Вернеру велась как минимум с декабря 2019. Тогда Фрэнк Лэмпард получил отмашку от директора «Челси» Марины Грановский (а та — от Романа Абрамовича), что деньги на трансфер есть и можно приступать к переговорам.

Работающий спортивным консультантом «Челси» Петр Чех в декабре вылетел в Германию, чтобы провести первый раунд переговоров перед январским трансферным окном, но Вернер не захотел никуда уходить посреди сезона. Но контакт был налажен. В феврале Чех вернулся в Германии с секретным визитом, но уже вместе с Фрэнком Лэмпардом.

Как пишет The Telegraph, такой поступок произвел неизгладимое впечатление на Вернера и его семью. Лэмпард и Чех в лицо изложили, на какой позиции видят Вернера, рассказали про финансовые условия и то, что хотят за счет игроков типа Тимо воспитать в «Челси» менталитет победителей. Притом ключевую роль в переговорах сыграл именно Чех — Вернер и его окружение не владеют английским, зато полиглот Чех шпарит на немецком как на родном, потому как блистательно переводил слова Лэмпарда, так и в красках расписывал детали. После этого Чех и Лэмпс находятся на постоянной связи с Тимо в мессенджерах.

Связку Чеха и Лэмпарда уже называют одной из самых эффективных в АПЛ. Личная поездка позволила завершить переговоры уже в Германии, не дожидаясь визита Вернера в Британию. Плюс Марина Грановская, наконец, получила возможность заниматься чисто финансовыми вопросами, а поиск и подбор игроков взяли на себя Фрэнк и Петр. До этого после ухода технического директора Майкла Эменало в 2017 году Грановской приходилось вести многие переговоры самостоятельно, что не является ее коньком. С тем же Маурицио Сарри порой было невозможно связаться, так как он не использует WhatsApp, теперь работа троицы Грановская — Чех — Лэмпард налажена как надо и уже приносит свои плоды.

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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CAXhb9DH_W7/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Hakim Ziyech (@hziyech)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-05-19T11:20:11+00:00">19 Май 2020 в 4:20 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

До этого по такой же схеме «Челси» захантил Хакима Зиеша. Лэмпард и Чех так же поехали в Нидерланды и провели серию переговоров лично, что помогло очень быстро закрыть трансфер и обойти конкурентов.

У нас было несколько долгих разговоров о его подходе, стиле игры, клубе, обо мне лично. А потом мы довольно много переписывались. Хаким Зиеш

Следующая цель «Челси» — левый защитник «Челси» Бен Чилуэлл. На него также есть спрос — интерес проявляет «Манчестер Сити», но с Лэмпардом и Чехом у лондонцев куда больше шансов заполучить нужного игрока. Лэмпс и Петр были гениальными футболистами и своими усилиями сделали из «Челси» топ-клуб, а теперь развивают его уже на руководящих должностях. Монументальные мужчины.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B_mZVeZJS7G/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B_mZVeZJS7G/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B_mZVeZJS7G/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Petr Cech (@petrcech)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-04-30T09:26:36+00:00">30 Апр 2020 в 2:26 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.