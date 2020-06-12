Лэмпард и Чех не просто гениальные игроки, они топовые менеджеры. Лично отбили Вернера у «Ливерпуля»
А до этого вдвоем провернули сделку по Зиешу.
А до этого вдвоем провернули сделку по Зиешу.
Если вы следите за трансферными новостями, мимо вас никак не могла проплыть как минимум парочка инсайдов насчет перехода Тимо Вернера из «Лейпцига» в «Ливерпуль». Еще зимой мерсисайдцы договорились с немецким клубом по условиям — нужно было только заплатить оговоренные в контракте 60 млн евро, чтобы активировать опцию выкупа. И сделать это до 15 июня, когда эта опция сгорит.
По информации британских СМИ, Юрген Клопп лично пересекался с Вернером и убедил его переехать в «Ливерпуль». В теории Клопп мог получить форварда, который позволил бы ситуативно менять схему на 4−2−3−1, опуская Фирмино чуть ниже. Но все планы красным обломала пандемия коронавируса. Вот что рассказывает Клопп в интервью Sky:
«Сейчас все клубы теряют деньги. Нам приходится возвращать деньги за билеты и, вероятно, отказываться от их продажи на следующий сезон. Хотя бы на 10−15 первых матчей.
В общем, неделю назад Клопп позвонил Вернеру и сказал, что трансфер срывается — после консультации с Fenway Sports Group Юрген понял, что клуб в ближайшее время будет жить по средствам и денег на
По слухам, все детали сделки улажены, и официальное объявление откладывается
Работающий спортивным консультантом «Челси» Петр Чех в декабре вылетел в Германию, чтобы провести первый раунд переговоров перед январским трансферным окном, но Вернер не захотел никуда уходить посреди сезона. Но контакт был налажен. В феврале Чех вернулся в Германии с секретным визитом, но уже вместе с Фрэнком Лэмпардом.
Как пишет The Telegraph, такой поступок произвел неизгладимое впечатление на Вернера и его семью. Лэмпард и Чех в лицо изложили, на какой позиции видят Вернера, рассказали про финансовые условия и то, что хотят за счет игроков типа Тимо воспитать в «Челси» менталитет победителей. Притом ключевую роль в переговорах сыграл именно Чех — Вернер и его окружение не владеют английским, зато полиглот Чех шпарит на немецком как на родном, потому как блистательно переводил слова Лэмпарда, так и в красках расписывал детали. После этого Чех и Лэмпс находятся на постоянной связи с Тимо в мессенджерах.
Связку Чеха и Лэмпарда уже называют одной из самых эффективных в АПЛ. Личная поездка позволила завершить переговоры уже в Германии, не дожидаясь визита Вернера в Британию. Плюс Марина Грановская, наконец, получила возможность заниматься чисто финансовыми вопросами, а поиск и подбор игроков взяли на себя Фрэнк и Петр. До этого после ухода технического директора Майкла Эменало в 2017 году Грановской приходилось вести многие переговоры самостоятельно, что не является ее коньком. С тем же Маурицио Сарри порой было невозможно связаться, так как он не использует WhatsApp, теперь работа троицы Грановская — Чех — Лэмпард налажена как надо и уже приносит свои плоды.
До этого по такой же схеме «Челси» захантил Хакима Зиеша. Лэмпард и Чех так же поехали в Нидерланды и провели серию переговоров лично, что помогло очень быстро закрыть трансфер и обойти конкурентов.
У нас было несколько долгих разговоров о его подходе, стиле игры, клубе, обо мне лично. А потом мы довольно много переписывались.
Следующая цель «Челси» — левый защитник «Челси» Бен Чилуэлл. На него также есть спрос — интерес проявляет «Манчестер Сити», но с Лэмпардом и Чехом у лондонцев куда больше шансов заполучить нужного игрока. Лэмпс и Петр были гениальными футболистами и своими усилиями сделали из «Челси»
Марк Бессонов