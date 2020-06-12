Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Минск
Ислочь
01
Футбол. Зарубежный
20:00
Городея
Слуцк
Футбол. Зарубежный
20:30
Гранада
Хетафе
Футбол. Зарубежный
21:30
Хоффенхайм
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
23:00
Валенсия
Леванте
Футбол. Зарубежный
13.06
Эспаньол
Алавес
Все события
Фоторепортажи
10Тот самый матч: Франция — Россия — 2:3
12Испанский футбол вернулся! Севильское дерби сыграли без зрителей
16:46 (мск), источник: Sport24

Лэмпард и Чех не просто гениальные игроки, они топовые менеджеры. Лично отбили Вернера у «Ливерпуля»

А до этого вдвоем провернули сделку по Зиешу.

Наверх
Источник: AP 2020

Если вы следите за трансферными новостями, мимо вас никак не могла проплыть как минимум парочка инсайдов насчет перехода Тимо Вернера из «Лейпцига» в «Ливерпуль». Еще зимой мерсисайдцы договорились с немецким клубом по условиям — нужно было только заплатить оговоренные в контракте 60 млн евро, чтобы активировать опцию выкупа. И сделать это до 15 июня, когда эта опция сгорит.

Во время загрузки произошла ошибка.

По информации британских СМИ, Юрген Клопп лично пересекался с Вернером и убедил его переехать в «Ливерпуль». В теории Клопп мог получить форварда, который позволил бы ситуативно менять схему на 4−2−3−1, опуская Фирмино чуть ниже. Но все планы красным обломала пандемия коронавируса. Вот что рассказывает Клопп в интервью Sky:

«Сейчас все клубы теряют деньги. Нам приходится возвращать деньги за билеты и, вероятно, отказываться от их продажи на следующий сезон. Хотя бы на 10−15 первых матчей. Вип-зоны будут пустовать, билеты не будут распроданы. Это повлияет и на других партнеров, и все станет несколько иначе. Нам придется объясняться, если мы будем обсуждать с игроками сокращение зарплат и в то же время приобретать футболистов за 50−60 миллионов фунтов».

В общем, неделю назад Клопп позвонил Вернеру и сказал, что трансфер срывается — после консультации с Fenway Sports Group Юрген понял, что клуб в ближайшее время будет жить по средствам и денег на топ-игрока просто нет. Спустя несколько дней появились первые новости о том, что «Челси» перехватывает Тимо и везет его в Лондон.

Во время загрузки произошла ошибка.

По слухам, все детали сделки улажены, и официальное объявление откладывается из-за невозможности Вернера прилететь в Англию на медосмотр из-за ограничений, связанных с коронавирусом. Но остается все меньше сомнений — скоро «Челси» объявит о трансфере. Важно понимать, что «Челси» не просто вовремя подсуетился и воспользовался проблемами «Ливерпуля» — работа по Вернеру велась как минимум с декабря 2019. Тогда Фрэнк Лэмпард получил отмашку от директора «Челси» Марины Грановский (а та — от Романа Абрамовича), что деньги на трансфер есть и можно приступать к переговорам.

Работающий спортивным консультантом «Челси» Петр Чех в декабре вылетел в Германию, чтобы провести первый раунд переговоров перед январским трансферным окном, но Вернер не захотел никуда уходить посреди сезона. Но контакт был налажен. В феврале Чех вернулся в Германии с секретным визитом, но уже вместе с Фрэнком Лэмпардом.

Во время загрузки произошла ошибка.

Как пишет The Telegraph, такой поступок произвел неизгладимое впечатление на Вернера и его семью. Лэмпард и Чех в лицо изложили, на какой позиции видят Вернера, рассказали про финансовые условия и то, что хотят за счет игроков типа Тимо воспитать в «Челси» менталитет победителей. Притом ключевую роль в переговорах сыграл именно Чех — Вернер и его окружение не владеют английским, зато полиглот Чех шпарит на немецком как на родном, потому как блистательно переводил слова Лэмпарда, так и в красках расписывал детали. После этого Чех и Лэмпс находятся на постоянной связи с Тимо в мессенджерах.

Связку Чеха и Лэмпарда уже называют одной из самых эффективных в АПЛ. Личная поездка позволила завершить переговоры уже в Германии, не дожидаясь визита Вернера в Британию. Плюс Марина Грановская, наконец, получила возможность заниматься чисто финансовыми вопросами, а поиск и подбор игроков взяли на себя Фрэнк и Петр. До этого после ухода технического директора Майкла Эменало в 2017 году Грановской приходилось вести многие переговоры самостоятельно, что не является ее коньком. С тем же Маурицио Сарри порой было невозможно связаться, так как он не использует WhatsApp, теперь работа троицы Грановская — Чех — Лэмпард налажена как надо и уже приносит свои плоды.

Во время загрузки произошла ошибка.

До этого по такой же схеме «Челси» захантил Хакима Зиеша. Лэмпард и Чех так же поехали в Нидерланды и провели серию переговоров лично, что помогло очень быстро закрыть трансфер и обойти конкурентов.

У нас было несколько долгих разговоров о его подходе, стиле игры, клубе, обо мне лично. А потом мы довольно много переписывались.
Хаким Зиеш

Следующая цель «Челси» — левый защитник «Челси» Бен Чилуэлл. На него также есть спрос — интерес проявляет «Манчестер Сити», но с Лэмпардом и Чехом у лондонцев куда больше шансов заполучить нужного игрока. Лэмпс и Петр были гениальными футболистами и своими усилиями сделали из «Челси» топ-клуб, а теперь развивают его уже на руководящих должностях. Монументальные мужчины.

Во время загрузки произошла ошибка.

Марк Бессонов

Читайте также
Челси
НовостиМатчиСоставСтатистика
Ливерпуль
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лейпциг
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Рита Дакота выругалась, комментируя обнаженное фото дочери Кафельникова
Грудастая горячая красотка ушла из спорта в порнобизнес
«Зенит» и ЦСКА провели товарищеские матчи
16 лет назад Роналду забил свой первый гол на Евро (видео)
Экс-президент IBU не скрывал допинг, а Россию могут лишить флага
Тедеско сравнил «Спартак» с топ-клубами Германии и Италии
Новой девушкой игрока «Локо» стала экс-участница шоу «Холостяк»
«Милан» хочет отложить переговоры с Ибрагимовичем о контракте
«Барселона» и «Милан» конкурируют за подписание россиянина
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь