Крах «Актобе» и «Иртыша». Что может послужить уроком для «Тобола» из-за дела Кассая

Как решиться дело Кассая, пока неясно. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о том, чем для казахстанских клубов в последнее время заканчивались обращения в ФИФА от игроков и тренеров.

Сейчас на слуху, причем не только в Казахстане, произошедшее с «Иртышом». Павлодарский клуб снялся с премьер-лиги из-за финансовых проблем.

Но финансовые трудности «Иртыша» начались раньше. Их причиной можно считать, мягко говоря, ненадлежащий менеджмент, спровоцировавший множество непродуманных решений, которые привели к финансовым проблемам и проблемам с селекцией. В 2018 году клуб едва не вылетел из премьер-лиги, а в прошлом сезоне произошло скандальное расставание с главным на тот момент тренером — болгарином Димитаром Димитровым, вылившееся в отставку специалиста, что имеет плачевные последствия для павлодарцев и словно символизирует апогей крупных проблем.

Решение ФИФА по этому делу, которое «Иртыш» проиграл болгарину, гласит о том, что павлодарцы должны Димитрову 1,2 миллиона евро, о чем специалист сообщил в интервью журналисту Айдыну Кожахмету.

В этом году аудит выявил крупные долги по налогам, завышенные расходы по зарплатам и премиальным, зарплаты несуществующим работникам клуба, необоснованные выплаты премий и многое другое.

В итоге клуб проведя два тура в стартовавшем сезоне КПЛ отказался от участия. По заверениям руководства области, «Иртыш» не будет подвернут процедуре банкротства.

Еще одним клубом, недавно едва не канувшем в лету, стал «Актобе». Красно-белые, как и «Иртыш», пятикратные чемпионы Казахстана, но, несмотря на это, клуб был на грани краха, однако не прекратил существование, как некоторые победители КПЛ прежних лет. Впрочем, по итогам предыдущего сезона «Актобе» не удалось спастись от вылета в первую лигу. Клуб, потерявший на старте сезона 12 очков из-за прежних долгов, безуспешно боролся за выживание.

Что касается ситуации между «Тоболом» и его бывшим игроком, то пока преждевременно говорить об ее исходе в чью либо пользу. Футболист выдвинул претензию на серьезную по казахстанским меркам сумму. Клуб в свою очередь намерен отстаивать свою репутацию и имидж.