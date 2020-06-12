Футболист «Кайрата» рассказал о своем сходстве с сыном Зидана

— Султанбек, поздравляю с голом в ворота «Тараза». Как тебя вчерашний матч?

— Большое спасибо! Очень рад, что после длительного перерыва начались игры. Мне не выпал шанс сыграть против «Тараза» в рамках первого тура премьер-лиги, но вчера я получил много времени на поле. Сыграл все три тайма по тридцать минут, сумел забить гол. В целом, очень доволен матчем. С нетерпением жду возобновления чемпионата Казахстана.

— Расскажи подробнее про голевой эпизод. Как он развивался?

— Атаку начал Кирилл Колесниченко, который сделал передачу на Еркебулана Тунгышбаева. Он прорвался по центру, вышел один на один с голкипером. Я, если честно, думал, что он будет забивать сам. Видел, что Еркебулан начал обыгрывать вправо, поэтому я среагировал, крикнул ему, что открыт. Он отдал пас на голос, а я пробил в касание.

Хорошая получилась атака. Спасибо Тунгышбаеву за четкую передачу! Очень приятно отличиться в первом матче после длительного перерыва.

— Ты отрастил бороду, и наши болельщицы пишут, что ты похож сразу на нескольких актеров. Тебе самому говорят такое?

— Да, были такие моменты. Некоторым я напоминаю каких-то актеров из турецкого кино. Но я таких не знаю, далек от турецких сериалов. Еще говорят, что на старшего сына Зидана похож. У нас с Энцо Зиданом, к тому же, схожие прически.

— Как прошло восстановление от вчерашнего матча?

— Мы провели комплекс процедур. Особенно отмечу упражнения в бассейне, которые прошли под руководством Христоса Пападопулоса. Все игравшие чувствуют себя хорошо.

21-летний Астанов в текущем сезоне провел одну игру в чемпионате. В чемпионате Казахстана полузащитник дебютировал в 2019 году, забив один гол и отдав четыре ассиста в 10 матчах.