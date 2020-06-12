Лионель Месси: Играть в футбол — это дар
Нападающий каталонской «Барселоны» и национальной команды Аргентины Лионель Месси поделился ожиданиями от возвращения на поле после вынужденной паузы.
Нападающий каталонской «Барселоны» и национальной команды Аргентины Лионель Месси поделился ожиданиями от возвращения на поле после вынужденной паузы.
«Невозможность играть заставила меня задуматься. Я чувствую себя как любой другой футболист. Я просто хочу играть. Играть в футбол — это дар, а то, что тебя поддерживает так много людей, — даже нечто большее.
Футбол — это возможность вдохновлять других и быть вдохновлённым. И, возможно, величайший дар из всех — создание радости для других. Футбол возвращается, и я снова готов, — сказал Месси в видеоролике на своей странице в «Инстаграме».
Завтра, 13 июня, «Барселона» проведёт матч 28-го тура испанской Примеры с «Мальоркой». Встреча состоится в