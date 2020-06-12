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21:10 (мск), источник: Vesti.kz

Игрок «Иртыша»: Мы согласились на понижение зарплат, а нас выкинули с базы

Российский защитник «Иртыша» Андрей Хрипков в интервью KazFootball.kz рассказал о ситуации с зарплатам игроков.

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— Да какое моральное состояние? Пониженное, максимально. И у меня, и у партнеров, у всех, — признался Хрипков.

— Где на данный момент живут иногородние футболисты «Иртыша»?

— Футболисты живут в гостиничном комплексе «Дружба» для отдыха и развлечений, так сказать, молодежи в кавычках. Сами понимаете, что это за отель. Тут живут футболисты, несколько тренеров и доктор. Нас заселили сюда.

— Как с питанием, стиркой и другими благами?

— Стирки у нас нет. Питание есть, но условия, конечно, не самые благоприятные. Не думали, что до такой степени все будет — сначала выкинуть из базы, а потом еще заселить в такое место.

— Обещают ли закрыть долги по заработной плате?

— Мы выдвинули максимальные условия. Были согласны, чтобы выплатили двухмесячную зарплату сейчас и трехмесячную в рассрочку, чтобы не судиться и не выбивать это все через ФИФА. Попросили денег хотя бы на самолет, на поезд, чтобы как-то уехать. Хоть что-то чтобы было. И на то время, пока мы здесь находимся, в Павлодаре.

Они нас выслушали, но потом выявилось это письмо, не знаю, кто его дал, что футболисты все равно не желают получать 42 500 тенге и хотят получить 22 миллиона тенге на человека. Это полная ложь, потому что не было такого разговора. Был именно разговор, чтобы какую-то часть сейчас дать, и потом в рассрочку.

Мы уже были согласны на две зарплаты, но они ответили своим подобным заявлением. Его опубликовал Марат Айдашев (руководитель управления спорта Павлодарской области) на своей странице в Instagram о миллионных потребностях футболистов. Для меня и для всех нас — это загадка, но так ничего не отдали. Никто навстречу не идет.

Была инициативная группа болельщиков, мы их позвали как понятых, как к акиму, так и к Айдашеву. Они все это слышали, тем более там были люди довольно известные в Казахстане, как я понимаю певцы и фанаты. Поэтому не получится оклеветать нас и сказать какую-то неправду, потому что мы были согласны на понижение зарплаты, а нас бросили полностью на произвол судьбы.

— Какие действия планируются с вашей стороны?

— Моим делом занимаются юристы. Поэтому мне сложно сказать, какая будет последовательность действий. Но такого отношения к себе мы не ожидали, поэтому будем по всей строгости закона высылать письма.

Напомним, что 30 мая «Иртыш» объявил о снятии команды с КПЛ. Причиной этого решения стали финансовые проблемы — клуб заявил, что лишился генерального спонсора и не может платить легионерам по контрактам.

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