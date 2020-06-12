Игрок «Иртыша»: Мы согласились на понижение зарплат, а нас выкинули с базы
Российский защитник «Иртыша» Андрей Хрипков в интервью KazFootball.kz рассказал о ситуации с зарплатам игроков.
Российский защитник «Иртыша» Андрей Хрипков в интервью KazFootball.kz рассказал о ситуации с зарплатам игроков.
— Да какое моральное состояние? Пониженное, максимально. И у меня, и у партнеров, у всех, — признался Хрипков.
— Где на данный момент живут иногородние футболисты «Иртыша»?
— Футболисты живут в гостиничном комплексе «Дружба» для отдыха и развлечений, так сказать, молодежи в кавычках. Сами понимаете, что это за отель. Тут живут футболисты, несколько тренеров и доктор. Нас заселили сюда.
— Как с питанием, стиркой и другими благами?
— Стирки у нас нет. Питание есть, но условия, конечно, не самые благоприятные. Не думали, что до такой степени все будет — сначала выкинуть из базы, а потом еще заселить в такое место.
— Обещают ли закрыть долги по заработной плате?
— Мы выдвинули максимальные условия. Были согласны, чтобы выплатили двухмесячную зарплату сейчас и трехмесячную в рассрочку, чтобы не судиться и не выбивать это все через ФИФА. Попросили денег хотя бы на самолет, на поезд, чтобы
Они нас выслушали, но потом выявилось это письмо, не знаю, кто его дал, что футболисты все равно не желают получать 42 500 тенге и хотят получить 22 миллиона тенге на человека. Это полная ложь, потому что не было такого разговора. Был именно разговор, чтобы
Мы уже были согласны на две зарплаты, но они ответили своим подобным заявлением. Его опубликовал Марат Айдашев (руководитель управления спорта Павлодарской области) на своей странице в Instagram о миллионных потребностях футболистов. Для меня и для всех нас — это загадка, но так ничего не отдали. Никто навстречу не идет.
Была инициативная группа болельщиков, мы их позвали как понятых, как к акиму, так и к Айдашеву. Они все это слышали, тем более там были люди довольно известные в Казахстане, как я понимаю певцы и фанаты. Поэтому не получится оклеветать нас и сказать
— Какие действия планируются с вашей стороны?
— Моим делом занимаются юристы. Поэтому мне сложно сказать, какая будет последовательность действий. Но такого отношения к себе мы не ожидали, поэтому будем по всей строгости закона высылать письма.
Напомним, что 30 мая «Иртыш» объявил о снятии команды с КПЛ. Причиной этого решения стали финансовые проблемы — клуб заявил, что лишился генерального спонсора и не может платить легионерам по контрактам.