Футболисты «Ислочи» победили «Минск» в матче чемпионата Беларуси

Еще три встречи состоятся 13 июня: «Неман» (Гродно) — «Смолевичи», «Торпедо-БелАЗ» — «Динамо» (Брест), «Динамо» (Минск) — «Славия» (Мозырь). В центральном поединке этого тура лидеры первенства футболисты БАТЭ 14 июня примут на поле «Борисов-Арены» солигорский «Шахтер», который идет вторым. Также в воскресенье «Рух» на своем поле сыграет с «Витебском», а в Минске «Энергетик-БГУ» встретится с аутсайдером турнира бобруйской «Белшиной».