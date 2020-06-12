Футболисты «Ислочи» победили «Минск» в матче чемпионата Беларуси
12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Ислочи» победили «Минск» со счетом 1:0 в стартовом поединке 13-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Ислочи» победили «Минск» со счетом 1:0 в стартовом поединке 13-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Игра на поле столичного стадиона «Трактор» прошла в равной борьбе. Судьбу встречи решил ветеран «Ислочи» Дмитрий Комаровский, реализовавший пенальти на 55-й минуте игры.
Еще три встречи состоятся 13 июня: «Неман» (Гродно) — «Смолевичи», «Торпедо-БелАЗ» — «Динамо» (Брест), «Динамо» (Минск) — «Славия» (Мозырь). В центральном поединке этого тура лидеры первенства футболисты БАТЭ 14 июня примут на поле «Борисов-Арены» солигорский «Шахтер», который идет вторым. Также в воскресенье «Рух» на своем поле сыграет с «Витебском», а в Минске «Энергетик-БГУ» встретится с аутсайдером турнира бобруйской «Белшиной».
Турнирное положение: БАТЭ — 26 очков (12 матчей), «Шахтер» — 24 (12), «Энергетик-БГУ» — 22 (12), «Торпедо-БелАЗ» — 22 (12), «Динамо» (Брест) — 19 (12), «Ислочь» — 19 (13), «Слуцк» — 18 (12), «Неман» — 17 (11), «Динамо» (Минск) — 16 (12), «Славия» — 15 (12), «Рух» — 15 (12), «Витебск» — 15 (12), «Минск» — 13 (11), «Городея» — 12 (12), «Смолевичи» — 7 (11), «Белшина» — 3 (12).
Список лучших бомбардиров возглавляют Гегам Кадимян («Неман») и Джасурбек Яхшибоев («Энергетик-БГУ»), забившие по семь мячей, на один гол меньше в активе Виталия Лисаковича.
|Андрей Разин
|Виталий Жуковский
|Дмитрий Комаровский
|55′
|16
|Сергей Веремко
|1
|Егор Хаткевич
|4
|Дмитрий Рыжук
55′
|6
|Сергей Концевой
14′
|5
|Юрий Остроух
|17
|Сергей Карпович
|12
|Дмитрий Прищепа
|22
|Годфри Биток Стефен
|7
|Олег Евдокимов
|25
|Игорь Кузьменок
|13
|Илья Алексиевич
75′
|14
|Сандро Цвейба
|8
|Антон Шрамченко
65′
|91
|Олег Патоцкий
|10
|Владимир Хващинский
|15
|Дмитрий Комаровский
|3
|Дмитрий Зинович
42′
|99
|Момо Янсане
|33
|Евгений Чаговец
|5
|Александр Папуш
40′45′
|24
|Андрей Шемрук
73′
|7
|Александр Быченок
|21
|Александр Васильев
90′
|21
|Вадим Мельник
45′
|27
|Павел Горбач
62′
|27
|Александр Макась
|11
|Роман Грибовский
|4
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|8
|Удары (всего)
|12
|2
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|6
|0
|Фолы
|0
|0
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Сергей Цинкевич(Беларусь)