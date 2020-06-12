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21:55 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты «Ислочи» победили «Минск» в матче чемпионата Беларуси

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Ислочи» победили «Минск» со счетом 1:0 в стартовом поединке 13-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Игра на поле столичного стадиона «Трактор» прошла в равной борьбе. Судьбу встречи решил ветеран «Ислочи» Дмитрий Комаровский, реализовавший пенальти на 55-й минуте игры.

Еще три встречи состоятся 13 июня: «Неман» (Гродно) — «Смолевичи», «Торпедо-БелАЗ» — «Динамо» (Брест), «Динамо» (Минск) — «Славия» (Мозырь). В центральном поединке этого тура лидеры первенства футболисты БАТЭ 14 июня примут на поле «Борисов-Арены» солигорский «Шахтер», который идет вторым. Также в воскресенье «Рух» на своем поле сыграет с «Витебском», а в Минске «Энергетик-БГУ» встретится с аутсайдером турнира бобруйской «Белшиной».

Турнирное положение: БАТЭ — 26 очков (12 матчей), «Шахтер» — 24 (12), «Энергетик-БГУ» — 22 (12), «Торпедо-БелАЗ» — 22 (12), «Динамо» (Брест) — 19 (12), «Ислочь» — 19 (13), «Слуцк» — 18 (12), «Неман» — 17 (11), «Динамо» (Минск) — 16 (12), «Славия» — 15 (12), «Рух» — 15 (12), «Витебск» — 15 (12), «Минск» — 13 (11), «Городея» — 12 (12), «Смолевичи» — 7 (11), «Белшина» — 3 (12).

Список лучших бомбардиров возглавляют Гегам Кадимян («Неман») и Джасурбек Яхшибоев («Энергетик-БГУ»), забившие по семь мячей, на один гол меньше в активе Виталия Лисаковича.

Минск
0:1
Первый тайм: 0:0
Ислочь
Футбол, Беларусь, 13-й тур12.06.2020, 18:00 (МСК UTC+3)Трактор, 250 зрителей
Главные тренеры
Андрей РазинВиталий Жуковский
Голы
Дмитрий Комаровский55′
Составы команд
16Сергей Веремко
1Егор Хаткевич
4Дмитрий Рыжук
55′
6Сергей Концевой
14′
5Юрий Остроух
17Сергей Карпович
12Дмитрий Прищепа
22Годфри Биток Стефен
7Олег Евдокимов
25Игорь Кузьменок
13Илья Алексиевич
75′
14Сандро Цвейба
8Антон Шрамченко
65′
91Олег Патоцкий
10Владимир Хващинский
15Дмитрий Комаровский
3Дмитрий Зинович
42′
99Момо Янсане
33Евгений Чаговец
5Александр Папуш
40′45′
24Андрей Шемрук
73′
7Александр Быченок
21Александр Васильев
90′
21Вадим Мельник
45′
27Павел Горбач
62′
27Александр Макась
11Роман Грибовский
Статистика
4Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
8Удары (всего)12
2Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
3Угловые6
0Фолы0
0Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Цинкевич(Беларусь)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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