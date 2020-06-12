Тренер «Кайрата» Шпилевский сдал экзамены на категорию PRO

32-летний белорус учился в Москве в академии тренерского мастерства Российского футбольного союза (РФС). Вместе с ним категорию PRO получили бывший вратарь «Кайрата», «Елимая» и сборной Казахстана Виталий Кафанов, работающий в «Ростове», и Мурат Искаков — в 2014 и 2015 годах оба специалиста входили в штаб Юрия Красножана в сборной Казахстана.

Главным тренером «Кайрата» Шпилевский стал в ноябре 2018 года. В дебютном сезоне алматинцы под его руководством стали серебряными призерами КПЛ и вылетели во втором раунде Лиги Европы. До Казахстана Шпилевский возглавлял на родине «Динамо-Брест», а в Германии работал в академиях «РБ Лейпцига» и «Штутгарта».

Категория PRO от УЕФА дает тренеру возможность работать во всех чемпионатах Европы. Перед этим соискателю необходимо получить лицензии A и B — обучение на каждую из категорию длится около года. Категорию А Шпилевский получал в Германии.