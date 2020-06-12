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21:34 (мск), источник: Vesti.kz

Тренер «Кайрата» Шпилевский сдал экзамены на категорию PRO

Главный тренер «Кайрата» Алексей Шпилевский успешно сдал выпускные экзамены на тренерскую лицензию категории PRO, сообщает «Спорт-Экспресс».

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32-летний белорус учился в Москве в академии тренерского мастерства Российского футбольного союза (РФС). Вместе с ним категорию PRO получили бывший вратарь «Кайрата», «Елимая» и сборной Казахстана Виталий Кафанов, работающий в «Ростове», и Мурат Искаков — в 2014 и 2015 годах оба специалиста входили в штаб Юрия Красножана в сборной Казахстана.

Главным тренером «Кайрата» Шпилевский стал в ноябре 2018 года. В дебютном сезоне алматинцы под его руководством стали серебряными призерами КПЛ и вылетели во втором раунде Лиги Европы. До Казахстана Шпилевский возглавлял на родине «Динамо-Брест», а в Германии работал в академиях «РБ Лейпцига» и «Штутгарта».

Категория PRO от УЕФА дает тренеру возможность работать во всех чемпионатах Европы. Перед этим соискателю необходимо получить лицензии A и B — обучение на каждую из категорию длится около года. Категорию А Шпилевский получал в Германии.

Про обучение Шпилевский рассказывал в июле 2019 года. За отсутствие категории PRO его критиковал казахстанский специалист Павел Черепанов, работавший в «Кайрате» и «Рубине».

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