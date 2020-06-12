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12 июня, источник: Спорт-Экспресс

Кокорин признался, что смотрит чемпионат Белоруссии

Форвард «Сочи» Александр Кокорин, принадлежащий «Зениту», сказал, что смотрит чемпионат Белоруссии.

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Источник: РИА "Новости"

«Да, я смотрел чемпионат, смотрел игры Мили (Артема Милевского — Прим. “СЭ”), — сказал Кокорин в прямом эфире канала Александра Алиева “Кент”. — Скучал дома, включил спорт по ТВ, а там чемпионат Белоруссии. С Милей мы незнакомы, но, зная тебя, могу представить, какой он человек. Когда есть возможность, посматриваю игры обязательно. У Мили такие специфические движения, пластичные. Не знаю, на кого он похож».

Чемпионат Белоруссии — единственный в Европе, который не прерывался из-за пандемии коронавируса.

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