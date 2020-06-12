«Городея» разгромила «Слуцк» в матче чемпионата Беларуси

В первом тайме хозяев вывел вперед Сергей Архипов, вскоре после перерыва он же забил второй гол, а затем Кирилл Павлючек установил окончательный результат 3:0 в пользу «Городеи».

В стартовом матче 13-го тура футболисты «Ислочи» одолели «Минск» с минимальным преимуществом — 1:0.

В субботу, 13 июня, пройдут еще три встречи: «Неман» (Гродно) — «Смолевичи», «Торпедо-БелАЗ» — «Динамо» (Брест), «Динамо» (Минск) — «Славия» (Мозырь). В центральном поединке этого тура лидеры первенства футболисты БАТЭ 14 июня примут на поле «Борисов-Арены» солигорский «Шахтер», который идет вторым. Также в воскресенье «Рух» на своем поле сыграет с «Витебском», а в Минске «Энергетик-БГУ» встретится с аутсайдером турнира бобруйской «Белшиной».

Турнирное положение: БАТЭ — 26 очков (12 матчей), «Шахтер» — 24 (12), «Энергетик-БГУ» — 22 (12), «Торпедо-БелАЗ» — 22 (12), «Динамо» (Брест) — 19 (12), «Ислочь» — 19 (13), «Слуцк» — 18 (13), «Неман» — 17 (11), «Динамо» (Минск) — 16 (12), «Славия» — 15 (12), «Городея» — 15 (13), «Рух» — 15 (12), «Витебск» — 15 (12), «Минск» — 13 (11), «Смолевичи» — 7 (11), «Белшина» — 3 (12).