«Городея» разгромила «Слуцк» в матче чемпионата Беларуси
12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Городеи» победили «Слуцк» со счетом 3:0 в матче чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Городеи» победили «Слуцк» со счетом 3:0 в матче чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В первом тайме хозяев вывел вперед Сергей Архипов, вскоре после перерыва он же забил второй гол, а затем Кирилл Павлючек установил окончательный результат 3:0 в пользу «Городеи».
В стартовом матче 13-го тура футболисты «Ислочи» одолели «Минск» с минимальным преимуществом — 1:0.
В субботу, 13 июня, пройдут еще три встречи: «Неман» (Гродно) — «Смолевичи», «Торпедо-БелАЗ» — «Динамо» (Брест), «Динамо» (Минск) — «Славия» (Мозырь). В центральном поединке этого тура лидеры первенства футболисты БАТЭ 14 июня примут на поле «Борисов-Арены» солигорский «Шахтер», который идет вторым. Также в воскресенье «Рух» на своем поле сыграет с «Витебском», а в Минске «Энергетик-БГУ» встретится с аутсайдером турнира бобруйской «Белшиной».
Турнирное положение: БАТЭ — 26 очков (12 матчей), «Шахтер» — 24 (12), «Энергетик-БГУ» — 22 (12), «Торпедо-БелАЗ» — 22 (12), «Динамо» (Брест) — 19 (12), «Ислочь» — 19 (13), «Слуцк» — 18 (13), «Неман» — 17 (11), «Динамо» (Минск) — 16 (12), «Славия» — 15 (12), «Городея» — 15 (13), «Рух» — 15 (12), «Витебск» — 15 (12), «Минск» — 13 (11), «Смолевичи» — 7 (11), «Белшина» — 3 (12).
Список лучших бомбардиров возглавляют Гегам Кадимян («Неман») и Джасурбек Яхшибоев («Энергетик-БГУ»), забившие по семь мячей, на один гол меньше в активе Виталия Лисаковича.
|Олег Радушко
|Виталий Павлов
|Сергей Архипов
|34′
|Сергей Архипов
|51′
|Кирилл Павлючек
|56′
|3
|Дмитрий Игнатенко
49′
|34
|Борис Панкратов
|4
|Семен Шестиловский
|4
|Виталий Трубило
49′
|12
|Милан Йоксимович
|18
|Сулейман Коанда
|16
|Кирилл Павлючек
|55
|Александр Анюкевич
|27
|Станислав Сазанович
|59
|Роман Кривулькин
|30
|Денис Яскович
|7
|Юрий Тетеренко
|28
|Лазар Сайчич
|8
|Егор Семенов
|94
|Сергей Архипов
|17
|Мухаммед Бала
|1
|Игорь Довгялло
90′
|99
|Драман Салу
|24
|Артем Захаров
|9
|Артем Сердюк
|20
|Дмитрий Байдук
86′
|71
|Марат Бураев
56′
|19
|Михаил Шибун
|77
|Алан Короев
|35
|Сергей Пушняков
79′
|21
|Юрий Воловик
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|15
|Удары (всего)
|13
|6
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|4
|0
|Фолы
|0
|0
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Павел Коронец(Беларусь)