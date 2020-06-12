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12 июня, источник: БЕЛТА

«Городея» разгромила «Слуцк» в матче чемпионата Беларуси

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Городеи» победили «Слуцк» со счетом 3:0 в матче чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В первом тайме хозяев вывел вперед Сергей Архипов, вскоре после перерыва он же забил второй гол, а затем Кирилл Павлючек установил окончательный результат 3:0 в пользу «Городеи».

В стартовом матче 13-го тура футболисты «Ислочи» одолели «Минск» с минимальным преимуществом — 1:0.

В субботу, 13 июня, пройдут еще три встречи: «Неман» (Гродно) — «Смолевичи», «Торпедо-БелАЗ» — «Динамо» (Брест), «Динамо» (Минск) — «Славия» (Мозырь). В центральном поединке этого тура лидеры первенства футболисты БАТЭ 14 июня примут на поле «Борисов-Арены» солигорский «Шахтер», который идет вторым. Также в воскресенье «Рух» на своем поле сыграет с «Витебском», а в Минске «Энергетик-БГУ» встретится с аутсайдером турнира бобруйской «Белшиной».

Турнирное положение: БАТЭ — 26 очков (12 матчей), «Шахтер» — 24 (12), «Энергетик-БГУ» — 22 (12), «Торпедо-БелАЗ» — 22 (12), «Динамо» (Брест) — 19 (12), «Ислочь» — 19 (13), «Слуцк» — 18 (13), «Неман» — 17 (11), «Динамо» (Минск) — 16 (12), «Славия» — 15 (12), «Городея» — 15 (13), «Рух» — 15 (12), «Витебск» — 15 (12), «Минск» — 13 (11), «Смолевичи» — 7 (11), «Белшина» — 3 (12).

Список лучших бомбардиров возглавляют Гегам Кадимян («Неман») и Джасурбек Яхшибоев («Энергетик-БГУ»), забившие по семь мячей, на один гол меньше в активе Виталия Лисаковича.

Городея
3:0
Первый тайм: 1:0
Слуцк
Футбол, Беларусь, 13-й тур12.06.2020, 20:00 (МСК UTC+3)Городея, 472 зрителя
Главные тренеры
Олег РадушкоВиталий Павлов
Голы
Сергей Архипов34′
Сергей Архипов51′
Кирилл Павлючек56′
Составы команд
3Дмитрий Игнатенко
49′
34Борис Панкратов
4Семен Шестиловский
4Виталий Трубило
49′
12Милан Йоксимович
18Сулейман Коанда
16Кирилл Павлючек
55Александр Анюкевич
27Станислав Сазанович
59Роман Кривулькин
30Денис Яскович
7Юрий Тетеренко
28Лазар Сайчич
8Егор Семенов
94Сергей Архипов
17Мухаммед Бала
1Игорь Довгялло
90′
99Драман Салу
24Артем Захаров
9Артем Сердюк
20Дмитрий Байдук
86′
71Марат Бураев
56′
19Михаил Шибун
77Алан Короев
35Сергей Пушняков
79′
21Юрий Воловик
Статистика
1Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
15Удары (всего)13
6Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
2Угловые4
0Фолы0
0Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяПавел Коронец(Беларусь)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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