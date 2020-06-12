Черышев не попал в стартовый состав «Валенсии» на матч с «Леванте»
«Валенсия» назвала стартовый состав на матч 28-го тура чемпионата Испании с «Леванте». Российский полузащитник Денис Черышев не выйдет не поле с первых минут. Он остался в запасе.
«Валенсия» назвала стартовый состав на матч 28-го тура чемпионата Испании с «Леванте». Российский полузащитник Денис Черышев не выйдет не поле с первых минут. Он остался в запасе.
Состав «Валенсии»: Силлессен, Гедеш, Солер, Парехо, Диакаби, Гайя, Коклен, Родриго Морено, Флоренци, Макси Гомес, Уго Гильямон.
Матч «Валенсия» — «Леванте» начнется в 23.00 по московскому времени.