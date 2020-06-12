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12 июня, источник: Спорт-Экспресс

Черышев не попал в стартовый состав «Валенсии» на матч с «Леванте»

«Валенсия» назвала стартовый состав на матч 28-го тура чемпионата Испании с «Леванте». Российский полузащитник Денис Черышев не выйдет не поле с первых минут. Он остался в запасе.

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Источник: Reuters

Состав «Валенсии»: Силлессен, Гедеш, Солер, Парехо, Диакаби, Гайя, Коклен, Родриго Морено, Флоренци, Макси Гомес, Уго Гильямон.

Матч «Валенсия» — «Леванте» начнется в 23.00 по московскому времени.

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