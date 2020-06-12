Черышев не попал в стартовый состав «Валенсии» на матч с «Леванте»

Черышев не попал в стартовый состав «Валенсии» на матч с «Леванте»

«Валенсия» назвала стартовый состав на матч 28-го тура чемпионата Испании с «Леванте». Российский полузащитник Денис Черышев не выйдет не поле с первых минут. Он остался в запасе.