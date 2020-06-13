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09:10 (мск), источник: Чемпионат.com

«Гранада» одержала волевую победу в матче Примеры с «Хетафе»

В матче 28-го тура чемпионата Испании «Гранада» принимала «Хетафе».

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В Испании возобновились матчи местного чемпионата. В первой игре после паузы «Севилья» обыграла «Бетис» со счетом 2:0 при пустых трибунах.

Встреча прошла на стадионе «Лос-Карменес» в Гранаде и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

Во время загрузки произошла ошибка.

На 20-й минуте матча счёт открыл полузащитник «Хетафе» Давид Тимор. Во втором тайме, на 70-й минуте, форвард «Гранады» Карлос Фернандес сравнял счёт. Через 9 минут Фернандес вывел хозяев вперёд.

«Гранада» набрала 41 очко и понялась на 8-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Хетафе» (46) — на 5-м месте. Лидером соревнований является «Барселона», в 27 матчах набравшая 58 очков. В тройку лидеров входят мадридский «Реал» (56) и «Севилья» (50).

В следующем туре 15 июня «Гранада» сыграет с «Бетисом», а «Хетафе» на следующий день примет «Эспаньол».

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Гранада
2:1
Первый тайм: 0:1
Хетафе
Футбол, Испания, Тур 2812.06.2020, 20:30 (МСК UTC+3)Nuevo Los Carmenes
Главные тренеры
Диего МартинесПепе Бордалас
Голы
Карлос Фернандес(Дарвин Мачис)70′
Давид Тимор(Марк Кукурелья)20′
Карлос Фернандес79′
Составы команд
1Руй Силва
13Давид Сория
6Херман Санчес
90′
2Джене Даконам
15Карлос Нева
16Хавьер Эчейта
23′
16Виктор Диас
10′
17Матиас Оливера
22Домингуш Дуарте
22Дамиан Суарес
90′
24Карлос Фернандес
16′
5Огенекаро Этебо
61′
2Димитри Фулькье
45′
19Видаль Хорхе Молина
14Феде Вико
12Аллан Ньом
84′
4Максим Гоналон
49′59′
11Амат Ндиай
8Ян Брайс
15Марк Кукурелья
78′
21Янхель Эррера
68′70′
25Кенеди
17Жил Диаш
24Давид Тимор
85′
9Роберто Сольдадо
45+1′70′
26Уго Дуро
89′
18Антоньин
14Силва Дейверсон
60′
23Дарвин Мачис
85′
9Родригес Анхель
20Хесус Вальехо
Статистика
6Желтые карточки4
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
10Удары (всего)6
4Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
2Угловые3
17Фолы16
0Офсайды5
Судейская бригада
Главный судьяДавид Медье Хименес(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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