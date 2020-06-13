«Гранада» одержала волевую победу в матче Примеры с «Хетафе»
В матче 28-го тура чемпионата Испании «Гранада» принимала «Хетафе».
В матче 28-го тура чемпионата Испании «Гранада» принимала «Хетафе».
Встреча прошла на стадионе «Лос-Карменес» в Гранаде и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
На 20-й минуте матча счёт открыл полузащитник «Хетафе» Давид Тимор. Во втором тайме, на 70-й минуте, форвард «Гранады» Карлос Фернандес сравнял счёт. Через 9 минут Фернандес вывел хозяев вперёд.
«Гранада» набрала 41 очко и понялась на 8-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Хетафе» (46) — на 5-м месте. Лидером соревнований является «Барселона», в 27 матчах набравшая 58 очков. В тройку лидеров входят мадридский «Реал» (56) и «Севилья» (50).
В следующем туре 15 июня «Гранада» сыграет с «Бетисом», а «Хетафе» на следующий день примет «Эспаньол».
|Диего Мартинес
|Пепе Бордалас
|Карлос Фернандес(Дарвин Мачис)
|70′
|Давид Тимор(Марк Кукурелья)
|20′
|Карлос Фернандес
|79′
|1
|Руй Силва
|13
|Давид Сория
|6
|Херман Санчес
90′
|2
|Джене Даконам
|15
|Карлос Нева
|16
|Хавьер Эчейта
23′
|16
|Виктор Диас
10′
|17
|Матиас Оливера
|22
|Домингуш Дуарте
|22
|Дамиан Суарес
90′
|24
|Карлос Фернандес
16′
|5
|Огенекаро Этебо
61′
|2
|Димитри Фулькье
45′
|19
|Видаль Хорхе Молина
|14
|Феде Вико
|12
|Аллан Ньом
84′
|4
|Максим Гоналон
49′59′
|11
|Амат Ндиай
|8
|Ян Брайс
|15
|Марк Кукурелья
78′
|21
|Янхель Эррера
68′70′
|25
|Кенеди
|17
|Жил Диаш
|24
|Давид Тимор
85′
|9
|Роберто Сольдадо
45+1′70′
|26
|Уго Дуро
89′
|18
|Антоньин
|14
|Силва Дейверсон
60′
|23
|Дарвин Мачис
85′
|9
|Родригес Анхель
|20
|Хесус Вальехо
|6
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|10
|Удары (всего)
|6
|4
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|3
|17
|Фолы
|16
|0
|Офсайды
|5
|Главный судья
|Давид Медье Хименес(Испания)