«Гранада» одержала волевую победу в матче Примеры с «Хетафе»

12 фотографий 12 фотографий 12 фотографий В Испании возобновились матчи местного чемпионата. В первой игре после паузы «Севилья» обыграла «Бетис» со счетом 2:0 при пустых трибунах.

Встреча прошла на стадионе «Лос-Карменес» в Гранаде и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

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На 20-й минуте матча счёт открыл полузащитник «Хетафе» Давид Тимор. Во втором тайме, на 70-й минуте, форвард «Гранады» Карлос Фернандес сравнял счёт. Через 9 минут Фернандес вывел хозяев вперёд.



«Гранада» набрала 41 очко и понялась на 8-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Хетафе» (46) — на 5-м месте. Лидером соревнований является «Барселона», в 27 матчах набравшая 58 очков. В тройку лидеров входят мадридский «Реал» (56) и «Севилья» (50).