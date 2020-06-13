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08:56 (мск), источник: Чемпионат.com

«РБ Лейпциг» обыграл «Хоффенхайм», Ольмо оформил дубль

В матче 31-го тура чемпионата Германии «Хоффенхайм» принимал «РБ Лейпциг».

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Источник: AP 2020

Встреча прошла на стадионе «Райн-Некар-Арена» в Зинсхайме и завершилась победой гостей со счётом 2:0.

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На 9-й минуте матча счёт открыл полузащитник «РБ Лейпциг» Даниэль Ольмо. Через две минуты Ольмо забил второй гол с передачи хавбека гостей Марселя Забитцера.

«РБ Лейпциг» набрал 62 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. «Хоффенхайм» (43) — на 7-м месте. Лидером соревнований является набравшая в 30 матчах 70 очков мюнхенская «Бавария». В тройку лидеров входит также дортмундская «Боруссия» (63).

Во время загрузки произошла ошибка.

В следующем туре Бундеслиги «РБ Лейпциг» примет «Фортуну», а «Хоффенхайм» сыграет на выезде с «Аугсбургом». Обе встречи состоятся 17 июня.

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Хоффенхайм
0:2
Первый тайм: 0:2
РБ Лейпциг
Футбол, Германия, Тур 3112.06.2020, 21:30 (МСК UTC+3)PreZero Arena
Главные тренеры
Юлиан Нагельсманн
Голы
Даниэль Ольмо9′
Даниэль Ольмо(Марсель Забитцер)11′
Составы команд
1Оливер Бауманн
1Петер Гулачи
4Эрмин Бичакчич
3Хосе Анхель Анхелиньо
38Штефан Пош
16Лукас Клостерманн
26′
3Павел Кадержабек
22Норди Мукьеле
11Флориан Гриллич
23Марсель Хальстенберг
16Себастьян Руди
11Тимо Вернер
8Деннис Гайгер
81′
7Марсель Забитцер
78′
25Кевин Акпогума
6Ибраима Конате
14Кристоф Баумгартнер
68′
25Даниэль Ольмо
78′
7Якоб Брун Ларсен
8Амаду Айдара
17Стивен Цубер
33′45′
27Конрад Лаймер
62′
27Андрей Крамарич
18Кристофер Нкунку
75′
18Диади Самассеку
3′45′
44Кевин Кампль
68′
29Роберт Сков
14Тайлер Адамс
10Мунас Даббур
62′
21Патрик Шик
68′
9Илас Бебу
17Адемола Лукман
Статистика
2Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
24Удары (всего)15
6Удары в створ7
0Штанги, перекладины0
9Угловые1
15Фолы18
4Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяТобиас Вельц(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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