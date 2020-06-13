«РБ Лейпциг» обыграл «Хоффенхайм», Ольмо оформил дубль
В матче 31-го тура чемпионата Германии «Хоффенхайм» принимал «РБ Лейпциг».
В матче 31-го тура чемпионата Германии «Хоффенхайм» принимал «РБ Лейпциг».
Встреча прошла на стадионе «Райн-Некар-Арена» в Зинсхайме и завершилась победой гостей со счётом 2:0.
На 9-й минуте матча счёт открыл полузащитник «РБ Лейпциг» Даниэль Ольмо. Через две минуты Ольмо забил второй гол с передачи хавбека гостей Марселя Забитцера.
«РБ Лейпциг» набрал 62 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. «Хоффенхайм» (43) — на 7-м месте. Лидером соревнований является набравшая в 30 матчах 70 очков мюнхенская «Бавария». В тройку лидеров входит также дортмундская «Боруссия» (63).
В следующем туре Бундеслиги «РБ Лейпциг» примет «Фортуну», а «Хоффенхайм» сыграет на выезде с «Аугсбургом». Обе встречи состоятся 17 июня.
|Юлиан Нагельсманн
|Даниэль Ольмо
|9′
|Даниэль Ольмо(Марсель Забитцер)
|11′
|1
|Оливер Бауманн
|1
|Петер Гулачи
|4
|Эрмин Бичакчич
|3
|Хосе Анхель Анхелиньо
|38
|Штефан Пош
|16
|Лукас Клостерманн
26′
|3
|Павел Кадержабек
|22
|Норди Мукьеле
|11
|Флориан Гриллич
|23
|Марсель Хальстенберг
|16
|Себастьян Руди
|11
|Тимо Вернер
|8
|Деннис Гайгер
81′
|7
|Марсель Забитцер
78′
|25
|Кевин Акпогума
|6
|Ибраима Конате
|14
|Кристоф Баумгартнер
68′
|25
|Даниэль Ольмо
78′
|7
|Якоб Брун Ларсен
|8
|Амаду Айдара
|17
|Стивен Цубер
33′45′
|27
|Конрад Лаймер
62′
|27
|Андрей Крамарич
|18
|Кристофер Нкунку
75′
|18
|Диади Самассеку
3′45′
|44
|Кевин Кампль
68′
|29
|Роберт Сков
|14
|Тайлер Адамс
|10
|Мунас Даббур
62′
|21
|Патрик Шик
68′
|9
|Илас Бебу
|17
|Адемола Лукман
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|24
|Удары (всего)
|15
|6
|Удары в створ
|7
|0
|Штанги, перекладины
|0
|9
|Угловые
|1
|15
|Фолы
|18
|4
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Тобиас Вельц(Германия)