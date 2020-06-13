«РБ Лейпциг» обыграл «Хоффенхайм», Ольмо оформил дубль

Встреча прошла на стадионе «Райн-Некар-Арена» в Зинсхайме и завершилась победой гостей со счётом 2:0.

На 9-й минуте матча счёт открыл полузащитник «РБ Лейпциг» Даниэль Ольмо. Через две минуты Ольмо забил второй гол с передачи хавбека гостей Марселя Забитцера.



«РБ Лейпциг» набрал 62 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. «Хоффенхайм» (43) — на 7-м месте. Лидером соревнований является набравшая в 30 матчах 70 очков мюнхенская «Бавария». В тройку лидеров входит также дортмундская «Боруссия» (63).