Бонуччи о промахе Роналду с пенальти: Даже величайшие ошибаются
Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи подвел итоги ответного матча ½ финала Кубка Италии с «Миланом» (0:0, первая игра — 1:1).
Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи подвел итоги ответного матча ½ финала Кубка Италии с «Миланом» (0:0, первая игра — 1:1).
Благодаря выездном голу «Ювентус» вышел в финал.
— Важно было пройти дальше, чтобы мы попробовали закрыть одну из целей в Риме (там пройдет финал — прим. Sports.ru). В самом начале было странно и сложно, пустой стадион спустя 90 дней. «Милан» вдесятером очень хорошо играл против 11 футболистов. Итог — ничья, но на исход нужно смотреть как на стакан, который наполовину полон. Нашей целью был финал.
— Роналду не реализовал пенальти.
— Даже величайшие могут ошибаться, «Милан» мог забить в любой момент, поэтому нужно было сохранять концентрацию. Думаю, мы увидим великий «Юве» и великого Роналду в будущем, — сказал Бонуччи Rai Sport.