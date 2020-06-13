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09:17 (мск), источник: Sports.Ru

Бонуччи о промахе Роналду с пенальти: Даже величайшие ошибаются

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи подвел итоги ответного матча ½ финала Кубка Италии с «Миланом» (0:0, первая игра — 1:1).

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Источник: Reuters
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Рассказываем, как живет португалец вместе со своей спутницей Джорджиной Родригес и четырьмя детьми в Турине.

Благодаря выездном голу «Ювентус» вышел в финал.

Во время загрузки произошла ошибка.

— Важно было пройти дальше, чтобы мы попробовали закрыть одну из целей в Риме (там пройдет финал — прим. Sports.ru). В самом начале было странно и сложно, пустой стадион спустя 90 дней. «Милан» вдесятером очень хорошо играл против 11 футболистов. Итог — ничья, но на исход нужно смотреть как на стакан, который наполовину полон. Нашей целью был финал.

— Роналду не реализовал пенальти.

— Даже величайшие могут ошибаться, «Милан» мог забить в любой момент, поэтому нужно было сохранять концентрацию. Думаю, мы увидим великий «Юве» и великого Роналду в будущем, — сказал Бонуччи Rai Sport.

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