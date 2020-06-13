Бонуччи о промахе Роналду с пенальти: Даже величайшие ошибаются

— Важно было пройти дальше, чтобы мы попробовали закрыть одну из целей в Риме (там пройдет финал — прим. Sports.ru). В самом начале было странно и сложно, пустой стадион спустя 90 дней. «Милан» вдесятером очень хорошо играл против 11 футболистов. Итог — ничья, но на исход нужно смотреть как на стакан, который наполовину полон. Нашей целью был финал.