«Валенсия» с Черышевым сыграла вничью с «Леванте» в матче чемпионата Испании по футболу

Источник: AP 2020

В составе «Валенсии» мяч на 89-й минуте забил Родриго, у «Леванте» гол на счету Гонсало Мелеро (90+8, с пенальти).

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--391293a63725c2a35810" data-vnd="391293a63725c2a35810" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=391293a63725c2a35810" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Полузащитник «Валенсии» и сборной России Денис Черышев вышел на замену на 87-й минуте, в голевой атаке участия не принимал. На 74-й минуте форвард «Леванте» Роджер получил вторую желтую карточку и покинул поле.

В турнирной таблице «Валенсия» идет на седьмом месте, набрав 43 очка, «Леванте» занимает 12-е место, имея в активе 34 очка. В следующем туре «Валенсия» на выезде сыграет с мадридским «Реалом» 18 июня, «Леванте» 15 июня примет «Севилью».

Несколько клубов успели провести свои матчи 28-го тура в марте, до вынужденной паузы. 28-й тур продолжится в субботу матчами «Эспаньол» — «Алавес», «Сельта» — «Вильярреал», «Леганес» — «Вальядолид» и «Мальорка» — «Барселона».