«Валенсия» с Черышевым сыграла вничью с «Леванте» в матче чемпионата Испании по футболу
ТАСС, 13 июня. «Валенсия» на своем поле со счетом 1:1 сыграла вничью с «Леванте» в матче 28-го тура чемпионата Испании по футболу.
ТАСС, 13 июня. «Валенсия» на своем поле со счетом 1:1 сыграла вничью с «Леванте» в матче 28-го тура чемпионата Испании по футболу.
В составе «Валенсии» мяч на 89-й минуте забил Родриго, у «Леванте» гол на счету Гонсало Мелеро (90+8, с пенальти).
Полузащитник «Валенсии» и сборной России Денис Черышев вышел на замену на 87-й минуте, в голевой атаке участия не принимал. На 74-й минуте форвард «Леванте» Роджер получил вторую желтую карточку и покинул поле.
В турнирной таблице «Валенсия» идет на седьмом месте, набрав 43 очка, «Леванте» занимает 12-е место, имея в активе 34 очка. В следующем туре «Валенсия» на выезде сыграет с мадридским «Реалом» 18 июня, «Леванте» 15 июня примет «Севилью».
Несколько клубов успели провести свои матчи 28-го тура в марте, до вынужденной паузы. 28-й тур продолжится в субботу матчами «Эспаньол» — «Алавес», «Сельта» — «Вильярреал», «Леганес» — «Вальядолид» и «Мальорка» — «Барселона».
Чемпионат Испании возобновился вторым среди пяти ведущих европейских чемпионатов. Первым 16 мая был возобновлен чемпионат Германии. Все матчи испанского первенства проводятся с соблюдением мер безопасности и без зрителей.
|Альберт Селадес
|Пако Лопес
|Морено Родриго(Хосе Гайя)
|89′
|Гонсало Мелеро
|90+8′
|13
|Яспер Силлессен
|13
|Айтор Фернандес
|12
|Муктар Диакаби
|14
|Рубен Везу
|14
|Хосе Гайя
|15
|Серхио Постиго
|33
|Уго Гильямон
43′
|19
|Карлос Клерк
|10
|Даниэль Парехо
|20
|Хорхе Мирамон
53′
|17
|Франсис Коклен
|9
|Марти Сальвадор Рохер
45+2′74′
|19
|Морено Родриго
|10
|Энис Барди
73′
|25
|Алессандро Флоренци
57′
|3
|Тоньо
|18
|Даниэль Васс
|16
|Рубен Рочина
61′
|8
|Карлос Солер
68′
|22
|Гонсало Мелеро
|20
|Ферран Торрес
|17
|Никола Вукчевич
72′74′
|7
|Гонсалу Гедеш
87′
|5
|Неманья Радойя
|11
|Денис Черышев
|24
|Хосе Кампанья
84′
|22
|Макси Гомес
56′
|36
|Андрес Пабло Мартинес
|9
|Кевин Гамейро
|11
|Хосе Луис Моралес
60′
|21
|Борха Майораль
|1
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|12
|Удары (всего)
|14
|3
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|0
|Угловые
|6
|11
|Фолы
|13
|4
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Хавьер Альберола Рохас(Испания)