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10:30 (мск), источник: ТАСС

«Валенсия» с Черышевым сыграла вничью с «Леванте» в матче чемпионата Испании по футболу

ТАСС, 13 июня. «Валенсия» на своем поле со счетом 1:1 сыграла вничью с «Леванте» в матче 28-го тура чемпионата Испании по футболу.

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Источник: AP 2020

В составе «Валенсии» мяч на 89-й минуте забил Родриго, у «Леванте» гол на счету Гонсало Мелеро (90+8, с пенальти).

Во время загрузки произошла ошибка.

Полузащитник «Валенсии» и сборной России Денис Черышев вышел на замену на 87-й минуте, в голевой атаке участия не принимал. На 74-й минуте форвард «Леванте» Роджер получил вторую желтую карточку и покинул поле.

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В турнирной таблице «Валенсия» идет на седьмом месте, набрав 43 очка, «Леванте» занимает 12-е место, имея в активе 34 очка. В следующем туре «Валенсия» на выезде сыграет с мадридским «Реалом» 18 июня, «Леванте» 15 июня примет «Севилью».

Несколько клубов успели провести свои матчи 28-го тура в марте, до вынужденной паузы. 28-й тур продолжится в субботу матчами «Эспаньол» — «Алавес», «Сельта» — «Вильярреал», «Леганес» — «Вальядолид» и «Мальорка» — «Барселона».

Чемпионат Испании возобновился вторым среди пяти ведущих европейских чемпионатов. Первым 16 мая был возобновлен чемпионат Германии. Все матчи испанского первенства проводятся с соблюдением мер безопасности и без зрителей.

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Валенсия
1:1
Первый тайм: 0:0
Леванте
Футбол, Испания, Тур 2812.06.2020, 23:00 (МСК UTC+3)Mestalla
Главные тренеры
Альберт СеладесПако Лопес
Голы
Морено Родриго(Хосе Гайя)89′
Гонсало Мелеро90+8′
Составы команд
13Яспер Силлессен
13Айтор Фернандес
12Муктар Диакаби
14Рубен Везу
14Хосе Гайя
15Серхио Постиго
33Уго Гильямон
43′
19Карлос Клерк
10Даниэль Парехо
20Хорхе Мирамон
53′
17Франсис Коклен
9Марти Сальвадор Рохер
45+2′74′
19Морено Родриго
10Энис Барди
73′
25Алессандро Флоренци
57′
3Тоньо
18Даниэль Васс
16Рубен Рочина
61′
8Карлос Солер
68′
22Гонсало Мелеро
20Ферран Торрес
17Никола Вукчевич
72′74′
7Гонсалу Гедеш
87′
5Неманья Радойя
11Денис Черышев
24Хосе Кампанья
84′
22Макси Гомес
56′
36Андрес Пабло Мартинес
9Кевин Гамейро
11Хосе Луис Моралес
60′
21Борха Майораль
Статистика
1Желтые карточки4
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
12Удары (всего)14
3Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
0Угловые6
11Фолы13
4Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяХавьер Альберола Рохас(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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