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13:30 (мск), источник: Sport24

В Мексике застрелили 16-летнего футболиста. Друзья помогли ему забить гол после смерти

В Мексике необычным образом почтили память 16-летнего футболиста Александра Мартинеса, которого убили на этой неделе.

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Как сообщает Reuters, друзья и одноклубники Мартинеса в ходе церемонии прощания с бывшим партнером принесли его деревянный гроб на футбольное поле и позволили покойнику «забить» последний гол — мяч ударили об гроб так, чтобы он отскочил в ворота.

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Убийство Мартинеса произошло в городе Оахака. По информации СМИ, юношу на улице застрелила полиция, приняв его за преступника. Этот инцидент вызвал сильный общественный резонанс по всей стране, люди выходили на улицы с протестами. На похороны Мартинеса пришло около 300 человек.

Александр играл в команде, связанной с ФК «Монтеррей» и имел гражданство США и Мексики. Посольство США заявило, что будет следить за ходом расследования по делу об убийстве Мартинеса.

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