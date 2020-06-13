Сарри заявил, что очень доволен игрой «Ювентуса» в первые 30 минут матча с «Миланом»

«Я был очень удивлен и обрадован первыми 30 минутами матча, потому что мы очень быстро двигали мяч и доминировали на поле, даже перед красной карточкой, — сказал Сарри. — После этого мы начали сбавлять темп, интенсивность, но при пустых трибунах это всегда риск. Из положительного могу выделить то, что мы совершенно не давали играть сопернику. Потребуется много времени, чтобы вернуться в форму на 100%, если сравнивать с предсезонной подготовкой, то сейчас команда на уровне начала июля, но эта ситуация хуже межсезонья, потому что карантин был гораздо дольше».