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10:46 (мск), источник: Life.ru

Месси и Роналду — уже не богачи в футболе. Кто же стоит дороже главных звёзд?

Рассказываем о молодых футболистах, которые обошли аргентинца и португальца по трансферной стоимости.

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Источник: AP 2020

Исследовательская организация CIES Football Observatory обновила рейтинг самых дорогих футболистов мира на данный момент. И этот список главные футбольные звёзды Лионель Месси и Криштиану Роналду не то что не возглавляют, они намного далеки от лидеров. Форвард «Барселоны» в этом списке — 22-й, а Криш — и вовсе 70-й. Но португальцу особо можно и не переживать. На днях он стал первым миллиардером среди футболистов. Вот что делают рекламные контракты и бизнес.

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Но кто эти игроки, которые обошли самих Месси и Роналду по трансферной стоимости? Представляем вам топ-5.

Килиан Мбаппе, ПСЖ (259,2 миллиона евро)

Источник: AP 2020

Мбаппе считают главной молодой звездой и вторым Пеле. Ему всего 21 год, а он уже четыре раза становился чемпионом Франции (один раз с «Монако», трижды — с ПСЖ). Килиан вместе со сборной Франции выиграл ЧМ-2018. Его даже признали лучшим молодым игроком российского мундиаля. В 2018-м и 2019-м он становился футболистом года во Франции. Мбаппе может стать круче Месси и Роналду.

Рахим Стерлинг, «Манчестер Сити» (194,7 миллиона евро)

Источник: AP

Второе место в этом рейтинге у 25-летней звезды английского футбола. С «Мансити» Стерлинг дважды становился чемпионом Англии, выигрывал Кубок Англии и дважды Суперкубок страны. ПФА его несколько раз признавала лучшим молодым игроком года. Рахим также является пятым самым молодым игроком в истории сборной Англии — дебют состоялся в возрасте 17 лет и 341 дня.

Джейдон Санчо, «Боруссия-Дортмунд» (179,1 миллиона евро)

Источник: AP

Ещё одна звезда европейского футбола — 20-летний вингер Джейдон Санчо. Основных успехов он достиг на юниорском уровне (победитель ЧМ-2017 среди игроков до 17 лет, серебряный призёр Евро-17 среди игроков до 17 лет). Теперь же он зажигает на профессиональном уровне. В 2018-м дебютировал за сборную Англии. Недавно выиграл Суперкубок Германии.

Трент Александер-Арнольд, «Ливерпуль» (171,1 миллиона евро)

Источник: AP 2020

Как вы поняли, в Англии молодых звёзд много. Один из них — 21-летний защитник «Ливерпуля» Александер-Арнольд. В свои годы он уже попал в символические сборные сезона по версии УЕФА (2019) и Лиги чемпионов (2018/2019). С «Ливерпулем» он выиграл ЛЧ, Суперкубок УЕФА и клубный ЧМ.

Маркус Рашфорд, «Манчестер Юнайтед» (152,3 миллиона евро)

Источник: AP 2020

Рашфорд — самый молодой игрок, забивавший за сборную Англии. 22-летний нападающий является обладателем Кубка Англии (2015/2016), обладателем Суперкубка Англии (2016) и победителем Лиги Европы (2016/2017).

Галина Глазко

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Месси в шестой раз стал обладателем «Золотого мяча»
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