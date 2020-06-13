Месси и Роналду — уже не богачи в футболе. Кто же стоит дороже главных звёзд?
Рассказываем о молодых футболистах, которые обошли аргентинца и португальца по трансферной стоимости.
Рассказываем о молодых футболистах, которые обошли аргентинца и португальца по трансферной стоимости.
Исследовательская организация CIES Football Observatory обновила рейтинг самых дорогих футболистов мира на данный момент. И этот список главные футбольные звёзды Лионель Месси и Криштиану Роналду не то что не возглавляют, они намного далеки от лидеров. Форвард «Барселоны» в этом списке — 22-й, а Криш — и вовсе 70-й. Но португальцу особо можно и не переживать. На днях он стал первым миллиардером среди футболистов. Вот что делают рекламные контракты и бизнес.
Но кто эти игроки, которые обошли самих Месси и Роналду по трансферной стоимости? Представляем вам топ-5.
Мбаппе считают главной молодой звездой и вторым Пеле. Ему всего 21 год, а он уже четыре раза становился чемпионом Франции (один раз с «Монако», трижды — с ПСЖ). Килиан вместе со сборной Франции выиграл ЧМ-2018. Его даже признали лучшим молодым игроком российского мундиаля. В 2018-м и 2019-м он становился футболистом года во Франции. Мбаппе может стать круче Месси и Роналду.
Второе место в этом рейтинге у 25-летней звезды английского футбола. С «Мансити» Стерлинг дважды становился чемпионом Англии, выигрывал Кубок Англии и дважды Суперкубок страны. ПФА его несколько раз признавала лучшим молодым игроком года. Рахим также является пятым самым молодым игроком в истории сборной Англии — дебют состоялся в возрасте 17 лет и 341 дня.
Ещё одна звезда европейского футбола — 20-летний вингер Джейдон Санчо. Основных успехов он достиг на юниорском уровне (победитель ЧМ-2017 среди игроков до 17 лет, серебряный призёр Евро-17 среди игроков до 17 лет). Теперь же он зажигает на профессиональном уровне. В 2018-м дебютировал за сборную Англии. Недавно выиграл Суперкубок Германии.
Как вы поняли, в Англии молодых звёзд много. Один из них — 21-летний защитник «Ливерпуля»
Рашфорд — самый молодой игрок, забивавший за сборную Англии. 22-летний нападающий является обладателем Кубка Англии (2015/2016), обладателем Суперкубка Англии (2016) и победителем Лиги Европы (2016/2017).
Галина Глазко