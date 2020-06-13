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12:07 (мск), источник: БЕЛТА

Очередные матчи состоятся сегодня на футбольном чемпионате Беларуси

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате Беларуси по футболу среди команд высшей лиги сегодня состоятся три матча 13-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В 16.00 в Гродно местный «Неман» встретится с футболистами «Смолевичей». Оба соперника в прошлом туре сыграли успешно: гродненская дружина выиграла в Мозыре у «Славии» (3:1), а «Смолевичи» добыли первую викторию в этом сезоне, разгромив в Борисове «Городею» (4:1).

В 18.00 жодинское «Торпедо-БелАЗ» примет на своей арене действующего чемпиона страны брестское «Динамо». На прошлой неделе жодинцы сыграли вничью в гостях у «Слуцка» (1:1), брестчане разгромили у себя дома футболистов «Минска» (6:1).

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В последнем сегодняшнем поединке минское «Динамо» в 20.00 на своей арене начнет встречу с мозырской «Славией». В минувшем туре минчане одержали крупную победу в Бобруйске над аутсайдером турнира «Белшиной» (4:0), а мозыряне у себя дома уступили гродненскому «Неману» (1:3).

Вчера прошли стартовые матчи 13-го тура: «Минск» — «Ислочь» (Минский район) — 0:1, «Городея» — «Слуцк» — 3:0.

В центральном поединке этого тура лидеры первенства футболисты БАТЭ 14 июня примут на поле «Борисов-Арены» солигорский «Шахтер», который идет вторым. Также в воскресенье «Рух» на своем поле сыграет с «Витебском», а в Минске «Энергетик-БГУ» встретится с аутсайдером турнира бобруйской «Белшиной».

Турнирное положение: БАТЭ — 26 очков (12 матчей), «Шахтер» — 24 (12), «Энергетик-БГУ» — 22 (12), «Торпедо-БелАЗ» — 22 (12), «Динамо» (Брест) — 19 (12), «Ислочь» — 19 (13), «Слуцк» — 18 (13), «Неман» — 17 (11), «Динамо» (Минск) — 16 (12), «Славия» — 15 (12), «Рух» — 15 (12), «Витебск» — 15 (12), «Городея» — 15 (13), «Минск» — 13 (11), «Смолевичи» — 7 (11), «Белшина» — 3 (12).

Бомбардирскую гонку возглавляют Гегам Кадимян («Неман») и Джасурбек Яхшибоев («Энергетик-БГУ»), забившие по семь мячей, на один гол меньше в активе Виталия Лисаковича («Шахтер»).

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