«Астана» забила пять мячей в товарищеском матче перед возобновлением КПЛ

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Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу северян, в составе которых отличились Пиерос Сотириу, Тигран Барсегян, Мади Жакипбаев, а также дубль оформил Дорин Ротариу.

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Тренерский штаб астанчан дал сыграть почти всем игрокам, в том числе и некоторым молодым футболистам.

Отметим, что КПЛ-2020 была приостановлена из-за пандемии коронавируса после двух туров и некоторых перенесенных игр.

По их итогам «Астана», набрав семь очков, сохранила за собой первое место в турнирной таблице.