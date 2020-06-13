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12:58 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» забила пять мячей в товарищеском матче перед возобновлением КПЛ

«Астана» провела контрольную игру с клубом первой лиги Казахстана СДЮСШОР № 8, сообщает официальный сайт столичной команды.

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Источник: Reuters

Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу северян, в составе которых отличились Пиерос Сотириу, Тигран Барсегян, Мади Жакипбаев, а также дубль оформил Дорин Ротариу.

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Тренерский штаб астанчан дал сыграть почти всем игрокам, в том числе и некоторым молодым футболистам.

Отметим, что КПЛ-2020 была приостановлена из-за пандемии коронавируса после двух туров и некоторых перенесенных игр.

По их итогам «Астана», набрав семь очков, сохранила за собой первое место в турнирной таблице.

Рестарт футбольного сезона в Казахстане намечен на 1 июля.

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