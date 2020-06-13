«Астана» забила пять мячей в товарищеском матче перед возобновлением КПЛ
«Астана» провела контрольную игру с клубом первой лиги Казахстана СДЮСШОР № 8, сообщает официальный сайт столичной команды.
«Астана» провела контрольную игру с клубом первой лиги Казахстана СДЮСШОР № 8, сообщает официальный сайт столичной команды.
Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу северян, в составе которых отличились Пиерос Сотириу, Тигран Барсегян, Мади Жакипбаев, а также дубль оформил Дорин Ротариу.
Тренерский штаб астанчан дал сыграть почти всем игрокам, в том числе и некоторым молодым футболистам.
Отметим, что КПЛ-2020 была приостановлена
По их итогам «Астана», набрав семь очков, сохранила за собой первое место в турнирной таблице.
Рестарт футбольного сезона в Казахстане намечен на 1 июля.