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13:20 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский тренер нашел другой клуб в КПЛ

Казахстанский специалист Евгений Антонов вошел в тренерский штаб талдыкорганского «Жетысу», сообщает KazFootball.kz.

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Антонов — воспитанник костанайского футбола, в бытность футболистом сыграл небольшое число матчей за «Тобол». Уезжал в Германию, где выступал за «Шведт».

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С 2013 года работал в структуре костанайского клуба тренером по физической подготовке. В прошлом сезоне в матче против «Кайрата» (3:5) исполнял обязанности главного тренера. После двух сборов нынешнего сезона покинул «Тобол».

43-летний Антонов будет работать в талдыкорганском клубе тренером по физической подготовке, заменив ушедшего Кайрата Айманова.

Отметим, что КПЛ-2020 была приостановлена из-за пандемии коронавируса после двух туров и некоторых перенесенных игр.

Рестарт футбольного сезона в Казахстане намечен на 1 июля.

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