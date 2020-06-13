Казахстанский тренер нашел другой клуб в КПЛ
Казахстанский специалист Евгений Антонов вошел в тренерский штаб талдыкорганского «Жетысу», сообщает KazFootball.kz.
Казахстанский специалист Евгений Антонов вошел в тренерский штаб талдыкорганского «Жетысу», сообщает KazFootball.kz.
Антонов — воспитанник костанайского футбола, в бытность футболистом сыграл небольшое число матчей за «Тобол». Уезжал в Германию, где выступал за «Шведт».
С 2013 года работал в структуре костанайского клуба тренером по физической подготовке. В прошлом сезоне в матче против «Кайрата» (3:5) исполнял обязанности главного тренера. После двух сборов нынешнего сезона покинул «Тобол».
43-летний Антонов будет работать в талдыкорганском клубе тренером по физической подготовке, заменив ушедшего Кайрата Айманова.
Отметим, что КПЛ-2020 была приостановлена
Рестарт футбольного сезона в Казахстане намечен на 1 июля.