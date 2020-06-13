Роналду промахнулся с пенальти впервые за 509 дней

Источник: Reuters

13 фотографий 13 фотографий 13 фотографий Рассказываем, как живет португалец вместе со своей спутницей Джорджиной Родригес и четырьмя детьми в Турине.

Нападающий угодил в штангу с 11-метровой отметки в ответной игре полуфинала Кубка Италии против «Милана». Итоговый счет встречи (0:0) позволил туринскому клубу выйти в финал.

Последний раз Роналду не забивал пенальти в январе 2019 года в матче с «Кьево» (3:0). Источник уточняет, что начиная с 2017-го португалец промахивается с точки по одному разу в год.