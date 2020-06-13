Доход германских клубов от телетрансляций в следующем сезоне сократится на €150 млн

Изначально планировалось, что все 36 клубов высшего и второго дивизионов по итогам сезона-2020/21 заработают на телетрансляциях сумму в размере €1,35 млрд. Корректировки пришлось вносить после вынужденной паузы, вызванной пандемией. Выяснилось, что не все партнеры готовы выполнять контрактные обязательства. В итоге объем средств от трансляций будет сокращен до €1,2 млрд.