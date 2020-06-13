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13:54 (мск), источник: ТАСС

Доход германских клубов от телетрансляций в следующем сезоне сократится на €150 млн

БЕРЛИН, 13 июня. /ТАСС/. Доход от телетрансляций, которые получат клубы высшего и второго дивизионов чемпионата Германии по футболу, сократится в следующем сезоне на €150 млн из-за пандемии. Об этом сообщает журнал Kicker со ссылкой на письмо финансовой комиссии Германской футбольной лиги.

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Источник: AP 2020

Изначально планировалось, что все 36 клубов высшего и второго дивизионов по итогам сезона-2020/21 заработают на телетрансляциях сумму в размере €1,35 млрд. Корректировки пришлось вносить после вынужденной паузы, вызванной пандемией. Выяснилось, что не все партнеры готовы выполнять контрактные обязательства. В итоге объем средств от трансляций будет сокращен до €1,2 млрд.

Чемпионат Германии возобновился первым из пяти ведущих лиг Европы после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности, без зрителей, с ограничением в 322 человека на территории арены. Команды имеют право проводить по пять замен.

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