Видаль: Счастлив в «Барселоне», но хочу чувствовать себя важным

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Ранее СМИ сообщали, что чилиец может покинуть «сине-гранатовых» и продолжить карьеру в миланском «Интере».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--1299874cdf72045d199a" data-vnd="1299874cdf72045d199a" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=1299874cdf72045d199a" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

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«Мне 33 года, но я чувствую, что могу играть на высшем уровне еще три-четыре сезона, — цитирует Видаля Football Italia. — Нам предстоит играть еще два месяца. Я счастлив в “Барселоне”, но я хочу чувствовать себя важным, иначе мне придется искать другое место для продолжения карьеры. Необязательно играть во всех матчах, но важно принимать участие в тех, которые являются ключевыми, которые помогают выиграть титулы».

Видаль отметил, что у него сохранились хорошие отношения с главным тренером «Интера» Антонио Конте, с которым полузащитник знаком по совместной работе в туринском «Ювентусе».

«У нас с Конте отличные отношения. Он знает, что я победитель и что он может мне доверять. Не могу думать о трансферном рынке каждый раз, когда ходят слухи обо мне, иначе я бы сошла с ума», — добавил Видаль.