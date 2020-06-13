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16:08 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Видаль: Счастлив в «Барселоне», но хочу чувствовать себя важным

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Футболист «Барселоны» Артуро Видаль заявил, что счастлив в испанском клубе, но ему важно принимать участие в сложных и решающих матчах.

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Ранее СМИ сообщали, что чилиец может покинуть «сине-гранатовых» и продолжить карьеру в миланском «Интере».

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«Мне 33 года, но я чувствую, что могу играть на высшем уровне еще три-четыре сезона, — цитирует Видаля Football Italia. — Нам предстоит играть еще два месяца. Я счастлив в “Барселоне”, но я хочу чувствовать себя важным, иначе мне придется искать другое место для продолжения карьеры. Необязательно играть во всех матчах, но важно принимать участие в тех, которые являются ключевыми, которые помогают выиграть титулы».

Видаль отметил, что у него сохранились хорошие отношения с главным тренером «Интера» Антонио Конте, с которым полузащитник знаком по совместной работе в туринском «Ювентусе».

«У нас с Конте отличные отношения. Он знает, что я победитель и что он может мне доверять. Не могу думать о трансферном рынке каждый раз, когда ходят слухи обо мне, иначе я бы сошла с ума», — добавил Видаль.

Видаль выступает за «Барселону» с 2018 года. В текущем сезоне хавбек провел 31 матч во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал три голевые передачи.

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