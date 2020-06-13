Фёдор Смолов — в запасе «Сельты» на матч с «Вильярреалом»

Матч 28-го тура чемпионата Испании «Сельта» — «Вильярреал» состоится сегодня на стадионе «Балаидос» в Виго. Начало — в 18:00 мск. «Сельта» набрала 26 очков в 27 матчах и занимает 17-е место в турнирной таблице Примеры. «Вильярреал» (38) — на 8-м месте. Лидером соревнований является «Барселона» (58).